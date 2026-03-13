Hazine Bakanlığı, haftaya 4 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, gelecek hafta 4 ihale ve 2 doğrudan satışa imza atılacak.

Buna göre Hazine, 16 Mart Pazartesi günü 5 yıl (1.659 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 8 yıl (2 bin 758 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İLK KEZ İHRAÇ EDİLECEK DEVLET TAHVİLİ

17 Mart Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

YENİDEN İHRAÇ EDİLECEK DEVLET TAHVİLİ

Aynı gün 4 yıl (1.393 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

KİRA SERTİFİKASI

Söz konusu günde 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.