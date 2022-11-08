Hazine, dolar cinsi borçlanma için uluslararası bankalara yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir açıklama yaparak, 2028 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için bankaları yetkilendirdiği bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2028 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için uluslararası bankaları yetkilendirdi.

Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki verildi

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki vermiştir." denildi.

Uluslararası piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörülmüştü

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Reuters'ın haberine göre, Hazine bu yıl ise yılbaşından bu ihraca kadar 7,5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.

Eurobond nedir?



Eurobond, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından, yurtdışından kaynak sağlamak amacıyla döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EUR cinsinden ihraç edilmektedir.

