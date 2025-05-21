Hazine, tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finans kuruluşlarını, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

YETKİ VERİLEN FİNANS KURULUŞLARI

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'ye yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

İLK GETİRİ BEKLENTİSİ

IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan haberde, ilk getiri beklentisinin yüzde 7,750'li seviyelerde olduğu ve ihracın bugün fiyatlanmasının beklendiği belirtildi.