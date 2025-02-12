Hazine taşınmazlarının tahsis yetkileri valilikler ile Çevre Bakanlığı müdürlüklerinde

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkileriyle ilgili bazı işlemlerin yürütülmesi, illerde valiliklere (Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri) ve ilçelerde kaymakamlıklara (Milli emlak müdürlükleri/şeflikleri) devredildi.

ÇŞB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milli emlak genel tebliğine göre, Hazine taşınmazlarıyla ilgili valiliklerin tahsis yetkisi; milli emlak dairesi başkanlığı bulunan illerde milli emlak dairesi başkanı, milli emlak dairesi başkanlığı bulunmayan illerde ise il müdürü tarafından kullanılacak.

YETKİ DEVRİNDE VALİLİKLERİN ROLÜ

Valilikler (İl müdürlükleri), Hazine taşınmazları hakkında kamu idareleri adına yapılan ön tahsis işleminin; tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis veya bina inşaatına başlanması halinde hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülmesi, kamu idareleri tarafından satın alınan veya kamulaştırılan taşınmazlar ile bu idarelerin ihtiyacı için kamu idarelerince Hazineye devredilen taşınmazların edinim amacına uygun olarak bu idarelere tahsisi işlemlerini yürütecekler.

VALİLİKLERİ YETKİLERİ

Valilikler ayrıca, daha önce süresiz tahsis edilen ancak en az 2 yıl boş bırakılan veya hiç kullanılmayan Hazine taşınmazlarının tahsislerini re'sen kaldırılmaya, kamu idarelerine tahsisli taşınmazlar üzerinde GES kurulmasına ilişkin kısmen tahsis amacı değişikliklerini yapmaya da yetkili olacak.

Kamu konutlarının hizmet tahsisli olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği, meskun yerlerden uzak bu kapsamdaki yerlerin kira bedelinde yüzde 70 oranında indirim yapma işlemleri de valiliklerin yetki alanı içinde bulunuyor.

Valilikler ve kaymakamlıklar, devlet ihale kanunu çerçevesinde, yasayla belirlenen parasal sınırlardan; Ankara, İstanbul ve İzmir için sınırın 2 katı, bu iller dışındaki diğer büyükşehir belediyesi olan iller ve diğer iller için, belirlenen parasal sınıra kadar olanları satışa çıkarmaya yetkili olacaklar.

BAKANLIKTAN İZİN ALINACAK

Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi işlemlerinde ihaleye çıkılmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alınacak.

Ancak, EPDK tarafından lisans verilen tüzel kişiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen yatırımcılar ve teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu gereğince yönetici şirketler lehine tesis edilecek irtifak haklarına veya verilecek kullanma izinlerine ilişkin işlemler bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce sonuçlandırılacak.

Tebliğe göre, askı ilan süreleri dikkate alınarak imar planları, değişiklikleri, revizyonlarında askı ilanlarının ilgili idarelerden takip edilmesi valiliklerce, taşınmaz ilçede ise kaymakamlıklarca yürütülecek.