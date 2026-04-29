Trump, BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararı değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, "Artemis 2" ekibini Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararını nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Trump, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"BAE'NİN OPEC'TEN AYRILMASI HARİKA BİR ŞEY"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Bence bu harika bir şey. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı çok iyi tanıyorum, çok zeki biridir ve muhtemelen kendi yolunda ilerlemek istiyor. Bu iyi bir şey.



Sonuçta bunun petrol fiyatlarını düşürmek açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.

"KARAR ABD'DEN AÇISINDAN BİR SORUN TEŞKİL ETMİYOR"

Söz konusu kararın ABD açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Trump, kendilerinin de bazen OPEC ile sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

BAE, OPEC'TEN AYRILMA KARARINI DUYURMUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

"KRAL CHARLES BİZE YARDIM EDERDİ"

Trump, İngiltere Kralı Charles'ın hem Kongrede yaptığı konuşmada hem de daha sonra Beyaz Saray'daki akşam yemeği konuşmasında, "NATO ittifakı içinde birlik olmaya" yaptığı vurguyu ve Ukrayna'ya destek mesajlarını değerlendirdi.

Charles'ın ülkesini seven iyi bir kral ve açıklamalarının normal olduğunu savunan ABD Başkanı, bu açıklamalardan olumsuz bir anlam çıkarmadığını belirtti.

Kral Charles'ın, İran ve Ukrayna konusunda mevcut İngiltere hükümetinden daha fazla ABD'ye destek olacağını ima eden Trump, "Bence, (Kral Charles) ona kalsaydı, muhtemelen İran konusunda bize yardım ederdi. Ukrayna konusunda yaptığımız önerileri de dinlerdi." dedi.

UFO DOSYALARINI YAYINLAYACAK

Burada yönetiminin UFO dosyalarını yayınlaması konusunda bir soru alan Trump şöyle dedi:

"Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiği kadarını yayınlayacağız. Nedense bu konu uzun süredir insanların aklında. UFO'lar ve bu konuda her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Elimizde olan birçok şeyi yayınlayacağız. Bence bazıları, insanlar için çok ilginç olacak"