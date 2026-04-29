Fed'in faiz kararı sonrası gözler yeni başkana çevrildi

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktığını duyurdu.

Karar, piyasalarda sürpriz yaratmazken gözler aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev sürecinin son toplantısına çevrildi.

POWELL DÖNEMİ RESMEN SONA ERİYOR

2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Başkanlığı görevine getirilen Powell, bugün gerçekleştirilen toplantıyla birlikte yaklaşık 8 yıllık yönetim döneminin son kararına imza attı.

Powell, görev süresi boyunca küresel ekonomi açısından son derece kritik başlıklarla karşı karşıya kaldı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TARİHİ MÜDAHALELER

Powell döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri, 2020 yılında patlak veren koronavirüs pandemisi oldu.

Fed, Powell liderliğinde faizleri hızla sıfıra çekti, dev tahvil alım programları başlattı ve piyasalara güçlü likidite desteği sundu.

Bu adımlar, ABD ekonomisinin pandemi şokunu daha sınırlı atlatmasında önemli rol oynadı.

ENFLASYONA KARŞI SERT FAİZ ARTIŞLARI

Ancak pandemi sonrası yükselen enflasyon, Powell döneminin ikinci büyük sınavı haline geldi.

2022 ve 2023 yıllarında Fed, son 40 yılın en sert parasal sıkılaşma sürecini başlatarak politika faizini hızlı şekilde artırdı.

Powell, fiyat istikrarını sağlamak adına gerektiğinde ekonomide yavaşlamayı göze alacaklarını vurguladı.

SİYASİ BASKILARA RAĞMEN BAĞIMSIZLIK MESAJI

Görev süresi boyunca zaman zaman siyasi baskılarla da karşılaşan Powell, özellikle Trump döneminde faiz indirimleri konusunda sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

Buna rağmen Fed’in bağımsızlığına vurgu yapan Powell, para politikasında veriye dayalı yaklaşımı öne çıkardı.