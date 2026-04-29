SON DAKİKA! Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Piyasaların beklediği son dakika…

Fed, para piyasalarının merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

SABİT BIRAKILDI

Politika faizi beklentiler dahilinde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bırakıldı.

Banka, kalıcı enflasyonu yavaşlayan büyüme ile dengelemeye çalışırken, politika faizi olan federal fonlama oranında üst üste 4 ay sabit tutmuş oldu.

KARARA DÖRT MUHALEFET OYU

Faiz kararına ilişkin dört muhalefet oyu kullanıldı, biri güvercin, üçü şahin yönündeydi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Mirran, faizlerin 25 baz puan indirilmesini tercih ederken, Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan faizlerin sabit tutulmasını, ancak gevşeme önyargısının kaldırılmasını istedi.

MEVCUT BAŞKANIN SON TOPLANTISI

Bugünkü merkez bankası toplantısının, başkanlık görevi 15 Mayıs'ta sona erecek olan Jerome Powell'ın yönetiminde yapılacak son toplantı olması bekleniyor.

Yeni başkan olması beklenen Kevin Warsh, Çarşamba günü Senato Bankacılık Komitesi oylamasını geçmeyi başardı.