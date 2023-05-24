Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çeşmeli Kavşağı'na ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Milletvekili olarak seçildiği Mersin'deki temaslarına devam ediyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de Çeşmeli Kavşağı'na ziyarette bulundu.

Çeşmeli Kavşağı, Mersin-Adana-Gaziantep-Antalya'yı birbirine bağlayacak bir proje olarak öne çıkıyor.

Bakan Nebati, ziyaretine ilişkin olarak Twitter adresinden bir mesaj paylaşarak şu mesajı verdi:

Türkiye Yüzyılı'nda Mersin'imize kazandırmayı hedeflediğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Mersin'imize Türkiye Yüzyılı'nda kazandırmayı hedeflediğimiz projelerimizden Çeşmeli Kavşağı'na ziyaretimizi gerçekleştirdik. Şantiyede ilgili birimlerden çalışmaların gidişatı üzerine detaylı bilgi aldık. Mersin-Adana-Gaziantep-Antalya'yı birbirine bağlayacak bu büyük projede emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.

"Otoyolun inşası yerinde takip edildi"

Bakan Nebati, tamamlandığında bünyesinde 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi barındıracak ve 53 kilometre uzunluğunda olacak olan Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu otoyolunun inşasını yerinde takip ederek, çalışmaların gidişatı üzerine detaylı bilgi aldı.

Çeşmeli Kavağı

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi, mevcut Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Çeşmeli Kavşağı mevkiinden başlayarak, Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinde, D400 (Mersin-Antalya) Devlet Yoluna paralel olarak ilerliyor ve Kızkalesi Kavşağı ile D400 (Mersin-Antalya) Devlet Yoluna bağlanarak son buluyor.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi, mevcutta işletmede olan TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'nun devamı niteliğinde olup, Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa arası otoyol bağlantısını sağlamış olacak.