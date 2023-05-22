Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekonomiye güven her geçen gün artmaya devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün TÜİK'in açıkladığı veriler üzerinden ekonomiye duyulan güvenin artmaya devam ettiğini açıkladı.

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Güven Endeksini artış yönünde açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu veriyi değerlendiren bir mesaj paylaştı:

Ekonomimize duyulan güven her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yıl, deprem kaynaklı olarak sadece mart ayında gerileyen Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artmış ve yüzde 91,1’e yükselmiştir.

"Yüzde 20'nin üzerinde bir artış"

Böylece, 2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20’nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine de ulaşmıştır.

"Tüketici güveninin artmasıyla ekonominin çarkları daha da hızlanacak"

Bakan Nebati'e göre, tüketici güveninin artmasıyla ekonominin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecek.