Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Selden etkilenenlere ilk etapta 10 bin TL yatırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yayınladığı mesajında selden etkilenen vatandaşlardan 567 ihbar alındığını belirtti.
Zarar gördüğü tespit edilenlerin tamamına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ilk etapta 10 bin TL yatırıldığını dile getiren Bakan Nebati, zarar gören konut, iş yeri, araç ve tarım arazileri için komisyonlar oluşturulduğunun da bilgisini verdi.
Nebati, açıklamasında zarar tespitlerini sonuçlandırıp, başlanan ödemelerin bir an önce tamamlanacağını da belirtti.
"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"
Bakan Nebati'nin mesajı şöyle:
Selden etkilenen vatandaşlarımızdan 567 ihbar aldık. Zarar gördüğü tespit edilenlerin tamamına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ilk etapta 10 bin TL yatırılmıştır. Zarar gören konut, işyeri, araç ve tarım arazileri için komisyonlarımızı oluşturduk. Zarar tespitlerini sonuçlandırıp başladığımız ödemeleri bir an önce tamamlayacağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.