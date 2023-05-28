Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Selden etkilenenlere ilk etapta 10 bin TL yatırıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'dan yayınladığı mesajda Mersin'de yaşanan selden etkilenen vatandaşlardan alınan ihbar sayısını ve yapılan desteğe dair bilgi aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yayınladığı mesajında selden etkilenen vatandaşlardan 567 ihbar alındığını belirtti.

Zarar gördüğü tespit edilenlerin tamamına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ilk etapta 10 bin TL yatırıldığını dile getiren Bakan Nebati, zarar gören konut, iş yeri, araç ve tarım arazileri için komisyonlar oluşturulduğunun da bilgisini verdi.

Nebati, açıklamasında zarar tespitlerini sonuçlandırıp, başlanan ödemelerin bir an önce tamamlanacağını da belirtti.

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Bakan Nebati'nin mesajı şöyle: