Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye, AB ve OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüyen ikinci ülke TÜİK, bugün Türkiye ekonomisinin ocak-şubat-mart aylarını içeren büyüme rakamını yüzde 4 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de büyüme rakamlarını değerlendirdi.

AA

Türkiye'nin ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin de üzerinde artış kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla büyüme rakamlarını değerlendirdi:

Bakan Nebati, yayınladığı mesajında Türkiye'nin, verisi açıklanan Avrupa Birliği (AB) ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başardığını aktararak, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını verdi.

"Yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik"

Sıkı küresel finansal koşulların devam ettiği ve küresel ticaretin zayıf seyrettiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

Zorlu dış konjonktürün yanı sıra asrın deprem felaketini de yaşadığımız bu dönemde yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Mali disiplinle elde ettiğimiz mali alan sayesinde, depremin ekonomimiz üzerinde açtığı yaraları günbegün telafi ediyoruz. Ayrıca, potansiyel üretimin artması ve sürdürülebilir büyümenin devamı için önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artışını 14'üncü çeyreğe taşımıştır. Bilinmelidir ki ilk çeyrekte sadece yüksek büyüme gerçekleşmemiş, aynı zamanda büyümenin kapsayıcılığı da korunmuştur.

"Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a düştü"

Nebati, yılın ilk çeyreğinde istihdamın, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,6 milyon kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşerek tek haneye gerilediğini aktarırken, şunları kaydetti: