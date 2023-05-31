Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi TÜİK bugün Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Bugün açıklanan yüzde 4'lük büyümeyle Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke konumuna geldi.

AA

Türkiye Ekonomi Modeli, ekonomideki büyümeyi önceleyen kararlar alarak, faiz politikasında da büyümeyi ve istihdamı artıran hamleler yaptılar.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği yüzde 4'lük büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de üçüncü ülke olmayı başardı.

OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, ocak-mart döneminde sergilediği performansla ekonomik büyümesini 11'inci çeyreğe taşıdı.

G20 ülkeleri arasında da üçüncü

Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkenin AB ve OECD ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında da üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

İrlanda ilk sırada

OECD ülkeleri arasında İrlanda, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 büyümeyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 4 ile Türkiye, İsrail ve Kosta Rika, yüzde 3,8 ile İspanya izledi.

Dünyada birinci çeyrekte ortalama büyüme tahminleri

OECD ülke ekonomilerinin birinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 1,5 olarak tahmin edildi. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,2, Euro Bölgesi'nde yüzde 1,3 oldu.

Ekonomisi en fazla küçülen ülke: Litvanya

OECD'de verisi açıklanan ülkeler arasında Litvanya'nın yüzde eksi 3,6 ile ekonomisi en çok küçülen ülke olduğu görüldü. Bu ülkeyi eksi yüzde 0,7 ile Şili, eksi yüzde 0,5 ile Almanya takip etti.

G20'de en yüksek büyüme oranı Endonezya'da

İlk çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de büyüme oranı en yüksek ülke yüzde 5 ile Endonezya oldu. Bu ülkeyi yüzde 4,5 ile Çin, yüzde 4 ile Türkiye, yüzde 3,9 ile Suudi Arabistan takip etti.

Rusya'nın ekonomisi küçüldü

Öte yandan, geçen yılın şubat ayından bu yana Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın ekonomisi bu dönemde 1,9 küçüldü.

AB ülkelerinin aransıda İrlanda'nın ilk sırada

AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında ise İrlanda'nın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkenin ardından Türkiye'nin ikinci, İspanya'nın üçüncü sırada yer aldığı hesaplandı.

Verisi açıklanan AB ülkeleri arasında ekonomisi en fazla daralan ülke ise yüzde 3,6 ile Litvanya oldu.