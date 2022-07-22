Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışında öneri alacak

Kayıt dışı ekonomi, devletin gelirlerini azaltıcı ve haksız rekabeti artırıcı bir unsur olarak ortaya çıkarken mücadelede de çeşitli yollar deneniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede denetimleri artırarak, ceza mekanizmasını ortaya koyarak sürdürüyor.

Bakanlık kayıt dışı ile mücadelede yeni bir yöntemi hayata geçirerek, vatandaşın da fikrini almayı hedefine koydu.

Kayıt dışına katkı sağlamak isteyen vatandaşların, önerilerini Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne iletebileceği bildirildi.

Bakanlık halk desteğine önem veriyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gelir dağılımının, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayan kayıt dışı ekonomi ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Web sitesinden form yayınlandı

AA'nın haberine göre, paylaşımda, vatandaşların, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanacak Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'na (2023-2025) ilişkin eylem önerilerini web sitesindeki formu doldurarak Risk Analizi Genel Müdürlüğüne iletebileceği bilgisine yer veriliyor.

"Kayıt dışı ekonomi az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke ekonomilerinin takibinde olan ve mücadele edilen bir alan. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayacaktır." şeklinde başlayan paylaşımda; "Bu kapsamda Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, ekonomimizin sağlıklı bir zeminde büyümeye devam etmesini sağlamak amacıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir." deniliyor.