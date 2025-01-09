Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Aile Destek Programı açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu Iür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır." dilerek kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet etti.

"SONLANDIRILAN PROGRAM KISA SÜRELİYDİ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bugün, Cumhuriyet Gazetesi'nde, Aytunç Ürkmez imzası ile yayımlanan, 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek adanı yayınladığı duyuru şöyle:

Bugün, Cumhuriyet Gazetesi'nde, Aytunç Ürkmez imzası ile yayımlanan, 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı haber tüm içeriğiyle yalandır. Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

"TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI GEÇİCİ OLARAK BAŞLATILMIŞTI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"BÜTÇEDEN SOSYAL DESTEĞE KAYNAK AKTARILIYOR"

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

"ENGELLİ YARDIMLARI SÜRÜYOR"

Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

"SOSYAL YARDIMLAR ARTIRILDI"

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL'ye çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik.





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