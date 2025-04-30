Hazine'nin ilk çeyrek vergi dışı normal gelirleri: 12,1 milyar lira

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 12 milyar 89 milyon 448 bin lira olarak hesaplandı.

TEMETTÜ GELİRLERİ

Söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 3 milyar 478 milyon 756 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 5 milyar 346 milyon 923 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 269 bin lira olarak gerçekleşti.