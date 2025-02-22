Hazır yemek sektörü, Ramazan menülerini hazırladı

AA

1 Mart'ta başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturacak.

Hazır yemek sektörü, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamladı.

Normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemek, iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında veriliyor.

Pakette olduğunda 550-600 liraya kadar çıkıyor.

Masaya serviste etli ve tavuklu serpme iftar yemekleri de 650-1.000 lira aralığında değişiyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, özellikle fabrikaların sabah 08.00-17.00 saatlerinde çalıştıklarını belirterek, iftar vaktinin bu saatlerin dışında kaldığına işaret etti.

"YEREL YÖNETİMLER VE HAYIRSEVERLERDEN BEKLENTİ İÇERİSİNDEYİZ"

Ramazan ayında öğle yemeği saatlerinde yoğunluğun düşmesini beklediklerini dile getiren Bozdağ, "Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı Ramazan kumanyaları ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız." dedi.

AYLIK 3 BİN 500-4 BİN LİRA ARALIĞINDA KUMANYA PAKETİ

Bozdağ, Ramazan'a özel kumanyaların undan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Şu anda 26 gün üzerinden hazırlıyoruz. Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu da 4 kişilik bir ailenin, erzakını karşılayabilecek nitelikte bir değer. Bunu işverenlerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

8-10 ÇEŞİTTEN OLUŞAN ÖZEL İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI

Bozdağ, Ramazan'da diğer aylarda olduğu gibi standart 4 çeşit yemek yerine, özel iftar yemeklerinin sunulacağını aktararak şunları kaydetti: