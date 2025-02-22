Hazır yemek sektörü, Ramazan menülerini hazırladı

1 Mart'ta başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturacak.
Hazır yemek sektörü, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamladı.
Normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemek, iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında veriliyor.
Pakette olduğunda 550-600 liraya kadar çıkıyor.
Masaya serviste etli ve tavuklu serpme iftar yemekleri de 650-1.000 lira aralığında değişiyor.
Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, özellikle fabrikaların sabah 08.00-17.00 saatlerinde çalıştıklarını belirterek, iftar vaktinin bu saatlerin dışında kaldığına işaret etti.
"YEREL YÖNETİMLER VE HAYIRSEVERLERDEN BEKLENTİ İÇERİSİNDEYİZ"
Ramazan ayında öğle yemeği saatlerinde yoğunluğun düşmesini beklediklerini dile getiren Bozdağ, "Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı Ramazan kumanyaları ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız." dedi.
AYLIK 3 BİN 500-4 BİN LİRA ARALIĞINDA KUMANYA PAKETİ
Bozdağ, Ramazan'a özel kumanyaların undan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Şu anda 26 gün üzerinden hazırlıyoruz. Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu da 4 kişilik bir ailenin, erzakını karşılayabilecek nitelikte bir değer. Bunu işverenlerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
8-10 ÇEŞİTTEN OLUŞAN ÖZEL İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI
Bozdağ, Ramazan'da diğer aylarda olduğu gibi standart 4 çeşit yemek yerine, özel iftar yemeklerinin sunulacağını aktararak şunları kaydetti:
Çorbayla başlayıp kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavından, Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe varıncaya kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü yapıyoruz. Bu iftar menülerini dökme yemek olarak verdiğimiz gibi aynı zamanda paketli yemek olarak da verebiliyoruz. Dökme olarak yerinde verdiğimizde, normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemeği, biz aşağı yukarı iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında veriyoruz. Pakete döndüğünüz zaman da bu 550-600 liraya kadar çıkıyor. Masaya servis dediğimiz etli ve tavuklu serpme yemek yani çadırlarda ya da bahçelerde yenilen iftar yemekleri de 5 yıldızlı otel gibi 650-1.000 lira aralığında değişen menülere doğru gidiyor.
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