Haziranda onaylanan sanayi kapasite raporunda keskin artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı belli oldu.

Kurumun onayladığı rapor sayısı yıllık bazda yüzde 35 artarak 4 bin 92'ye yükseldi.

AKTİF RAPOR SAYISI

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Haziran 2024'te 94 bin 836 iken bu yılın aynı ayında sınırlı azalarak 94 bin 832 olarak kayıtlara geçti.

ÇALIŞAN SAYISI

Çalışan sayısı haziranda, mayıs ayına göre yüzde 0,3 düşerek 3 milyon 805 bin 18 olarak hesaplandı.

Kapasite raporu başına düşen ortalama çalışan sayısı ise Mayıs 2025'te 40,8 iken, Haziran 2025'te 40,1 oldu.

HATALI OLARAK AÇIKLANAN OCAK-MAYIS BÜLTENLERİNDE DÜZELTME

TOBB, sistemde yaşanan teknik hata sebebiyle sanayi kapasite raporları bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Bunun üzerine bültenleri internet sitesinden kaldıran TOBB, ocak-mayıs aylarındaki bültenlerde revizyona gitti.