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    Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar tekrar başladı

    Hollanda, koronavirüs mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.
    • AA
    • 23.12.2020 - 16:22
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 16:54
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    Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar tekrar başladı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayınlanan notam doğrultusunda Hollanda'nın, koronavirüs mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldığı bildirildi.

    Havacıları, uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayınlanan bildiri olan notam sonrası Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başlatıldı.

    BUGÜNDEN İTİBAREN SERBEST

    Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatılırken İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması ise sürüyor.

    GEÇİCİ KARAR KORONAVİRÜSÜN MUTASYONUYLA İLGİLİ ALINMIŞTI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesi nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıklamıştı.

    Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar tekrar başladı #1

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