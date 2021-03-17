Hurda gemilerden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolünde geçen yıl geri dönüşümü sağlanan 108 hurda gemiden, ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gemi Geri Dönüşüm Sektörü, demir çelik fabrikaları ve haddehanelerin hurda ham madde ihtiyaçlarının sağlanması ve hurda ham madde ithalatının düşürülmesine katkı sağlandığını açıkladı.

Türkiye'de gemi söküm bölgesi olan İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde, 22 adet gemi geri dönüşüm firması faaliyet gösteriyor.

GEMİLER SÖKÜLMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemiler, incelenerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor.

855 BİN TONLUK 108 GEMİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bu kapsamda geçen yıl, çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı.

EKONOMİYE 450 MİLYON DOLAR KATKI

Çelik ağırlıkların yüzde 14'ü kuru yük, yüzde 25'i platform, yüzde 4'ü romorkör, yüzde 1'i duba-barç, yüzde 11'i tanker, yüzde 19'u yolcu ve yüzde 26'ısı da diğer gemilerden oluştu. 108 geminin geri dönüşümü ile ekonomiye ise yaklaşık 450 milyon dolar katkı sağlandı.

SON 5 YILLIK KATKI 1.2 MİLYAR LİRA

Son 5 yılda ise toplamda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı ise 1 milyar 200 milyar doları geçti. Geçen yıl 1300 kişinin doğrudan istihdam edildiği gemi geri dönüşüm sektöründe, dönüşüme bağlı olarak gelişen, gemi yan sanayi, tekne bakım/tamir sanayi haddehaneler, müteahhitler, taşeronlar, nakliyeciler yardımcı hizmetler ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmış oldu.