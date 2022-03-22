Ramazan ayına az bir süre kala talebin arttığı hurma çeşitlerinin kilosu, yapılan zam üzerine 25 TL ile 300 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgahlarda ön sıraları kaptı.

İftar ve sahur sofralarında yerini alan hurmanın fiyatları ise merak konusu oldu.

Türüne göre fiyat değişikliği gösteren hurmalarda bu yıl yüzde 35 zam yapıldı.

EN UCUZ HURMA 25 LİRA

Böylelikle hurma fiyatları 25 TL ile 300 TL aralığında satışa çıkarıldı.

Ramazan ile ilgili tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, "Hurma ve kompostoluk çeşitlerinin tamamı hazır. Ramazan'a tamamen hazırız, müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah Ramazan ile birlikte satışlarımız artar. Eskiden hurma her yerde olmuyordu şimdi her yerde var buna nazaran talep var. Hurma fiyatları değişiyor. Önümüzdeki günlerde de indirim yapıp fiyatları geri çekeceğiz." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ EN FAZLA YARIM KİLO ALABİLİYOR"

Ramazan'ın gelmesiyle hurmaları tezgahlara dizdiklerini belirten esnaf Mustafa İğde ise "Müşterilerimizi bekliyoruz artık. İran hurması var paket 25 TL, Kudüs hurması 100 TL, Medine 85 TL, Kudüs hurmasının büyük olanlarını ise 160 TL’den satıyoruz. Talep şu anda az var fakat bir iki güne yoğunluk başlar. Ramazan'a iki gün kala kuyruk oluşur, sonrasında ise Ramazan'ın ilk 10 gününe kadar devam eder satışlar. Geçtiğimiz sene Kudüs hurmasını 65 TL’ye satıyorduk bu sene 100 TL’ye satıyoruz. Yüzde 35 zam geldi diyebiliriz. Vatandaş en fazla yarım kilo alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hurmaya yüzde 35 zam geldi VİDEO



"50 LİRALIK HURMA ALDIK"

Ramazan için hurma aldığını belirten bir vatandaş da "Bağcılar’dan geldik hurma almak için. Fiyatları araştırmadık 50 TL’lik hurma aldık. Eminönü’ne gezmeye geldik gelmişken hurma alalım dedik." dedi.