Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz petrol fiyatlarını 106 dolara yükseltti

Brent petrol cuma günü erken saatlerde, çarşamba günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 artışla 106,80 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili şimdi ise 105,13 dolarda.

Böylece petrol fiyatları iki hafta aradan sonra yeniden 100 dolar sınırını aşmış oldu.

Enerji piyasalarındaki bu hareketlilik, küresel borsaları da olumsuz etkiledi.

TRUMP’TAN “ONAY” ŞARTI

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada deniz ablukasının kapsamını genişlettiğinin sinyalini verdi.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, hiçbir geminin ABD Donanması’nın onayı olmadan Hürmüz Boğazı’ndan “giremeyeceğini veya çıkamayacağını” belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZ ANLAŞMA YAPILANA KADAR MÜHÜRLENDİ

Boğaz'ın bir “anlaşma” yapılana kadar tamamen kapalı kalacağını vurgulayan Trump, “Burası bir anlaşma sağlanana kadar sıkıca mühürlendi.” ifadelerini kullandı.

DENİZ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINDA

Dünyadaki petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı’ndaki trafik, neredeyse durma noktasına geldi.

Denizcilik istihbarat platformu Windward’ın verilerine göre, çarşamba günü boğazdan sadece 9 ticari gemi geçiş yaptı. 28 Şubat’ta gerilim başlamadan önce bu güzergahtan günde ortalama 129 gemi geçiyordu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YAŞANANLAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçtiğimiz günlerde güvenlik ihlalleri ve navigasyon sistemlerine müdahale gerekçesiyle “MSC Francesca” ve “Epaminondas” adlı iki kargo gemisine el koyduğunu duyurmuştu.

Yunanistan makamları, Epaminondas gemisinin kontrolünün hala kaptanda olduğunu savunsa da bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle deniz ticareti durma noktasına gelmiş durumda.