'I AmChamPion 2025' Türkiye-ABD İş Birliğinin Yıldızlarını Ödülllendirdi

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere düzenlenen ödül programında bu yıl 5 ayrı kategoride ödül verildi. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkısıyla, Kale Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay da Onur Ödülü’nü aldı.

Ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen Türkiye-ABD İş Zirvesi’nde ise “Yapay Zekâ”nın dönüştürücü gücü, regüle sektörlerdeki konumu ve siber güvenlik boyutları ele alındı.

Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde iş dünyasının referans noktası olmayı sürdüren AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), geleneksel hale gelen ve bu yıl 7. kez düzenlenen “I AmChamPion Ödülleri” ile Türkiye-ABD ekonomik iş birliğinin en başarılı örneklerini ödüllendirdi. I AmChamPion Ödülleri kapsamında, “ABD Yatırımı”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürülebilir İnovasyon”, “Yetenek Gelişimine Katkı” ve “Yılın Türk Şirketi” olmak üzere şirketler 5 ayrı kategoride ödüllendirildi.

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNAN ŞİRKETLERİN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin ödüllendirildiği gecenin katılımcıları arasında T.C. Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Thomas R. Hardy ve ABD İstanbul Başkonsolosu Micheal Lally’nin de aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından 300’ün üzerinde lider yer aldı.

Ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen Türkiye-ABD İş Zirvesi ise “Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik: Sektörel Gelecek Perspektifleri” temasıyla gerçekleştirdi. Zirvede yapay zekanın dönüştürücü gücü, regüle sektörlerdeki konumu ve siber güvenlik boyutlarına değinilirken, ABD şirketlerinin bu konudaki öncü rolü ele alındı.

ZİRVE’DE DİJİTAL EKONOMİ VE YAPAY ZEKÂ KONUŞULDU

Türkiye-ABD İş Zirvesi, Türkiye’nin dönüşen dijital ekonomisine öncülük etmenin yanı sıra kamu ve özel sektörün kritik temsilcilerini bir araya getirerek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini ileri teknoloji ekseninde daha da güçlendirmesi amacıyla ve “Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik: Sektörel Gelecek Perspektifleri” temasıyla düzenlendi.

ÜÇ ANA PANEL OTURUMU YAPILDI

Otomotivden enerjiye, sağlıktan finansal hizmetlere kadar Türkiye’nin stratejik sektörlerinde yapay zekânın yaratacağı etkileri kapsamlı biçimde ele alan zirvede konuyla ilgili üç ana panel oturumu gerçekleştirildi.

Sanayide yapay zekâ destekli dönüşümün Türkiye’nin rekabet gücünü nasıl yeniden tanımlayacağına odaklanan ilk panelde; Ford Otosan ve SOCAR gibi sektör liderlerinin yanı sıra Honeywell gibi Amerikan teknoloji şirketleri üretimde verimlilik, akıllı altyapılar ve güvenli dijitalleşme alanlarındaki deneyimleri paylaşıldı. EXIM Bank temsilcisi ise ABD finansman araçlarının Türkiye’deki sanayi dönüşümüne sağlayabileceği katkıları değerlendirdi.

Regülasyonların yoğun olduğu sağlık ve finans sektörlerinde yapay zekânın kullanımıyla Türkiye’nin nasıl bir sıçrama yapabileceğini ele alan ikinci panelde ise Sağlık Bakanlığı, Garanti BBVA, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile USTDA konuşmacıları; yüksek güvenlik gerektiren alanlarda yapay zekânın sorumlu kullanımının, uluslararası rekabetçiliği artıracak şekilde öngörülebilir ve uyumlu bir çerçevede nasıl ilerletilebileceğini tartıştı. Üçüncü panelde ise yapay zekâ, veri yönetimi ve siber güvenliğin kesişimindeki stratejik başlıklar gündeme alındı.

“YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASININ GELECEĞİNİ BELİRLEYEN KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM”

Bu yılki zirvenin teması olan ‘Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik’ konularının artık şirketler için sadece bir tercih değil, geleceği şekillendiren zorunlu bir gündem olduğunu vurgulayan AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter:

Bu konu artık sadece bir teknoloji başlığı değil; iş dünyasının geleceğini belirleyen köklü bir dönüşüm. Her sektörü etkiliyor, karar alma süreçlerini değiştiriyor ve şirketlerin rekabet gücünü yeniden tanımlıyor. Yapay zekâ yeni bir verimlilik çağının kapılarını aralarken, siber güvenlik bu çağın en stratejik unsurlarından biri hâline geliyor. Bu iki alanı birlikte ele aldığımızda, şirketler ve ülkeler için yepyeni bir büyüme zemini doğuyor. Bugün burada yapılan tartışmaların hem Türkiye’deki dijital dönüşüm ekosistemine hem de Türkiye-ABD iş birliğinin geleceğine güçlü bir katkı sağlayacağına, bu zirvenin yeni iş birliklerine, fırsatlara ve yeni ışık tutacağına inanıyorum.

I AMCHAMPİON ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

I AmChamPion kapsamında, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin en iyi örnekleri; “ABD Yatırımı”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürülebilir İnovasyon”, “Yetenek Gelişimine Katkı” ve “Yılın Türk Şirketi” olmak üzere 5 ayrı kategoride ödüllendirildi. Ödülleri sırasıyla Johnson Controls, Medtronic, PepsiCo, Cargill, Canik USA aldı. Gecenin sonunda Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan iş insanı ödülünü (Onur Ödülü) ise Kale Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay aldı.

AmCham Türkiye olarak 7 yıldır Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan projeleri ödüllendirerek teşvik ettiklerini söyleyen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, törenin açılışında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Türkiye ekonomisine 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 150’ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak 2004 yılından bu yana yana faaliyet gösteriyoruz. AmCham Türkiye olarak 2025 yılını hem Türkiye hem ABD’de etki yaratan temaslarla dolu bir dönem olarak geçirdik. Bu çalışmaların olumlu sonuçlarını ticaret rakamlarında da gözlemliyoruz. 2000’lerin başında 8 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, bugün enerji ve hizmetler dahil 40 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyor. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi artık çok daha ulaşılabilir bir noktada görünüyor.

I AmChamPion Ödüllerine başvuran her bir proje, iki ülke arasındaki iş birliğinin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor. Başvuru yapan tüm şirketlere yürekten teşekkür ediyoruz.” dedi.

“DENGELİ VE STRATEJİK ORTAKLIK”

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin yatırımcı ve pazar dinamiklerinin ötesine geçerek, karşılıklı refahı birlikte üreten dengeli ve stratejik bir ortaklık düzeyine ulaşmış durumda olduğunu belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu törende şunları dile getirdi:

ABD’nin Türkiye’de 16 milyar dolar, Türkiye’nin ise ABD’de 13,5 milyar dolar seviyesinde bulunan doğrudan yatırımlarının yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 2.300 ABD’li şirket, bu dengeli ve giderek büyüyen yatırım ilişkimizin en somut göstergeleri arasında yer alıyor. Ülkemiz, yılın ilk 9 ayında 11,4 milyar dolar, son 12 ayda ise 15,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek güçlü ve istikrarlı bir performans sergiledi. 2003 yılından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıllık ortalama 12,5 milyar dolar yatırım çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler Türkiye’ye olan uluslararası yatırımcı ilgisinin giderek arttığını net biçimde ortaya koyuyor.

Türkiye’yi üretim, lojistik ve satın alma ofisleri için bölgesel bir merkez olarak kullanan ABD’li şirketlere, bölgesel finansal faaliyetlerinde ise güçlü regülasyon altyapısı ve dünya standartlarındaki teşvikleriyle öne çıkan İstanbul Finans Merkezi’ni değerlendirmelerini öneriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yıl ABD’de gerçekleştirdiği iki yatırımcı toplantısı, karşılıklı ilişkilerin müşterek hedefler doğrultusunda ilerletilmesinde ABD’li şirketlerin katkılarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yatırım ve Finans Ofisi olarak, ABD’nin de dahil olduğu küresel ağımızla yatırımcılarımızın yanında olmaya ve bu ortak başarı hikâyesini daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. I AmChamPion Ödülleri’nin değerli kazananlarını, Türkiye-ABD arasındaki güçlü ortaklığın temsilcileri olarak içtenlikle tebrik ediyoruz.

Gecede katılımcılara hitap eden ABD İstanbul Başkonsolosu Micheal Lally, konuşmasında şunları söyledi:

Amerikan şirketlerinin çıkarlarını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sizlerle yakın iş birliğimizi sürdürerek adil ve eşit koşulların sağlanması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Amerikalı çalışanlar ile Amerikan işletmelerinin yanı sıra iki büyük ülkenin ortak refahına katkı sağlayacak fırsatların genişletilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

“I AMCHAMPİON” 2025 ÖDÜLLERİ JÜRİ ÜYELERİ

• Zeynep Bodur Okyay - Kale Grup Başkanı ve CEO'su – (AmCham Ödülleri Jüri Başkanı)

• Burak Dağlıoğlu - T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı

• Esra Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

• Atilla Yerlikaya - Anadolu Holding Kurumsal İlişkiler Başkanı

• Özgür Burak Akkol - Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı

• Burak Orhun – Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı

• Frank Joseph - ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı

• Profesör Dr. Ersel Aydınlı - Fulbright Türkiye Genel Sekreteri

• Hakan Güldağ - Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

• Ahu Büyükkuşoğlu Serter – FarkLabs Kurucusu

“I AMCHAMPİON” 2025 ÖDÜLLERİ KAZANAN ŞİRKETLER

I AmChamPion 2025 kapsamında toplam 5 kategoride ödül verildi:

• Türkiye'de ABD Yatırımı: Johnson Controls

• Bölgesel Merkez Ödülü: Medtronic

• Sürdürülebilir İnovasyon Ödülü: PepsiCo

• Yetenek Gelişimine Katkı: Cargill

• Yılın Türk Şirketi Ödülü: Canik USA LLC

• Onur Ödülü: Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkan ve CEO