Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye tarafından "Yapay Zeka ve Siber Güvenlik: Sektörel Gelecek Perspektifleri" temasıyla gerçekleştirilen "Türkiye-ABD İş Zirvesi", İstanbul'da düzenlendi.

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, bugün gerçekleşen toplantı ile ilgili olarak, yapay zeka ve siber güvenliğin, içinde bulunduğumuz her sektörü etkilediğini belirterek, "Yapay zeka yeni bir verimlilik çağının kapılarını aralarken siber güvenlik bu çağın en stratejik unsurlarından biri haline geliyor" şeklinde konuştu.

USTDA Direktör Vekili Thomas Hardy de gelişmekte olan yapay zeka ve dijital altyapının güvenliği Türkiye için de bir öncelik, olduğunu bildiklerini belirterek, "O yüzden de USTDA olarak güçlü ticari ilişkiler konusunda bir taahhüdümüz var, hem kamu-özel sektörüyle Türkiye'de hem de ABD'deki güvenli satıcılarla bunu sağlamak istiyoruz." dedi.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK KONUŞULDU

Zirvenin açılışında konuşan Karter, Türk-Amerikan iş dünyasının dinamiklerini çok farklı bir pencereden ele alacakları yeni bir zirvede bir arada olduklarına dikkati çekerek, bu yılın temasının artık şirketler için sadece bir tercih değil, herkes için geleceği şekillendiren zorunlu bir gündem olan yapay zeka ve siber güvenlik olduğunu söyledi.

Karter, bu konunun sadece bir teknoloji başlığı da değil, iş dünyasının hatta insanlığın geleceğini belirleyen köklü bir dönüşüm olduğunu vurgulayarak, "Sizlerin de bildiği gibi içinde bulunduğumuz her sektörü etkiliyor, karar alma süreçlerini değiştiriyor, şirketlerin rekabet gücünü yeniden tanımlıyor. Dolayısıyla yapay zeka yeni bir verimlilik çağının kapılarını aralarken siber güvenlik bu çağın en stratejik unsurlarından biri haline geliyor. Bu iki alanı birlikte ele aldığımızda şirketler ve ülkeler için yepyeni bir büyüme zemini ve potansiyel iş olanakları doğduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bunu tersinden de okumak mümkün olduğunu kaydeden Karter, bu dönüşümün gerisinde kalmanın belli bir maliyetli ve hatta herkes için tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Karter, zirve kapsamında yapılacak tartışmaların hem Türkiye'deki dijital dönüşüm ekosistemine hem de Türk-Amerikan iş birliğinin geleceğine güçlü bir katkı sağlayacağını belirterek, "AmCham Türkiye ve üyeleri olarak bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Bugün burada olan pek çok üyemiz bu dönüşümün hem küresel hem yerel liderleri arasında bulunuyor. Üyelerimizle birlikte Teknoloji Komitemiz çatısı altında yapay zeka yatırımlarını, siber güvenlik standartlarını, veri yönetim süreçlerini aktif bir şekilde ele alıyoruz. Aynı zamanda Türk ve Amerikan kamusuyla yürüttüğümüz düzenli temaslarda teknolojiyle entegrasyon ve dijital dönüşüm başlıklarını gündemde tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE GİBİ ORTAK ÜLKELERLE ORTAK STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ VAR

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Direktör Vekili Thomas Hardy de burada olmanın kendileri için bir fırsat olduklarını dile getirdi.

Hardy, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yapay zeka ortamında baskın kalmasını, veri merkezi anlamında ve de siber güvenlik anlamında baskın kalmasını hedeflediğine işaret ederek, "Şimdi sektörel olarak da baktığımız zaman da gerçekten çok net. Burada misyonun temeli şunu güvenceye almak, ticari ilişkimiz, ekonomik ilişkimiz bütün stratejimizin tepesinde yer alıyor. USTDA da burada bir yere sahip ve partnerlerimizle birlikte çalışıyoruz. Finans ve kalkınma konusunda işbirliklerimiz var. Şimdi küresel olarak bir yarış var, yapay zekayı uygulama yarışı ve bu çok hızlı ilerleyen bir yarış. Beyaz Saray USTDA'yı bir ortak ajans olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın uzun işleri yapabilme kabiliyetinin 7 ayda bir iki katına çıktığını belirten Hardy, yapay zekanın basit bir verimlilik aracından sürekli bir ekonomik ve stratejik güce dönüştüğünü söyledi.

Hardy, bunun uygulanmasına liderlik ederek Amerika ve partnerleri çok büyük ekonomik büyüme, rekabetçilik ve inovasyon avantajları sağlayacağını kaydederek, şöyle devam etti:

Bu kazanımlar hem savunma hem de ulusal güvenlikte kritik avantajlar getirecek. Bu çağda Amerikan yapay zekanın ihracatı ve de yapay zekanın dijital altyapısı, bunlar gerçekten ulusal çıkarlarımız için bunları güçlendirmek için hayati. Çünkü çok büyük bir teknoloji yarışı manzarası var. O yüzden bu kadar önemli olmamıştı bu meseleler. Bu nedenle de USTDA programını Amerika'nın liderliğiyle uyumlu hale getirip Başkan'ın gündemini uygulamak için harekete geçti. Bizim misyonumuz basit, güzel, etkili ve çok ortak stratejik önceliklerimiz var ABD ve ortak ülkelerle, yani Türkiye gibi ortak ülkelerle. Burada Amerikan endüstrisi için fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz, güvenli teknolojileri tedarik etmeye çalışıyoruz. Gelişmekte olan yapay zeka ve dijital altyapının güvenliği Türkiye için de bir öncelik, bunu biliyoruz. O yüzden de USTDA olarak güçlü ticari ilişkiler konusunda bir taahhüdümüz var, hem kamu-özel sektörüyle Türkiye'de hem de ABD'deki güvenli satıcılarla bunu sağlamak istiyoruz.

"USTDA'NIN ÖNCELİKLERİ YURT DIŞINDA UÇTAN UCA YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK"

USTDA Direktör Vekili Hardy, USTDA'nın altyapı gelişiminde de finansman sağladığını, fizibilite çalışmaları yaptığını, pilot projeler yürüttüğünü ve bütün bunları gelecek vadeden fikirleri uygulanabilir altyapı projelerine dönüştürdüğünü bildirdi.

Hardy, bu projelerin finansmana hazır, uygulamaya hazır projeler ve de en önemlisi de Amerika'daki çözümleri satın almasına yönelik projeler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Biz ortaklarımızı bir araya getiriyoruz, uzun vadeli altyapı ilişkileri kuruyoruz ABD'yle. Böylelikle bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. USTDA'nın öncelikleri yurt dışında uçtan uca yapay zeka ve siber güvenlik uygulamalarını yaygınlaştırmak. Bunun içerisinde yazılım çözümleri de yer alıyor. Bu çözümlerle kritik altyapıyı dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çünkü yapay zeka tek başına var olmuyor. Bu bir omurga, yani enerji için, taşımacılık için, ulaşım için, sağlık için, akıllı şehirler için bir bel kemiğini oluşturuyor ama bu sadece güçlü bir dijital temel varsa başarılı olabilir. Daha önce de söylediğim gibi ülkeler böylelikle hızla yayılan uygulamalarında yapay zekayla ayakta kalabilirler.

Kritik altyapılarda 30 yıldan fazla bir deneyimleri olduklarını anlatan Hardy, USTDA olarak bu uzmanlığı artık güvenli yapay zeka ve dijital sistemlerde, gelişmekte olan piyasalarda uygulamaya koyulduklarını belirtti.

Hardy, "Yine denizaltı fiber altyapısından, 5G ağlardan, yine siber güvenlikle ilgili altyapılara her türlü konuda yine güvenilir platformların geliştirilmesine liderlik ediyoruz. Güvenli yapay zekanın küresel olarak ilerletilmesi hepimizin ortak çabası. USTDA da bu parçaları bir araya getiriyor. Sektörle, inovasyonu, stratejik fikirleri gerçek dünyadaki fırsatlarla bir araya getiriyor ve de bu altyapı projelerini ilerletiyor." dedi.

Zirve, bugün düzenlenecek "Türkiye'nin Kilit Sektörlerinde Yapay Zekanın Dönüştürücü Rolü", "Yüksek Riskli Sektörlerde Yapay Zeka" ve "Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte Veri" panelleriyle sona erecek.