IATA, hava yolu sektöründen 2023'te kâr bekliyor

Koronavirüs salgını ile sarsılan hava yolu sektörünün küresel anlamda yaralarını sarmaya başladığı tespit edildi. Önümüzdeki yıl ise kâra geçilmesi planlanıyor.

Koronavirüs salgını ilk başladığında önce seyahatler kısıtlanmış bu da rezervasyon iptallerini beraberinde getirmişti. Bu süreçte büyük hava yolları elemanlarını işten çıkardı ve bazı temsilciliklerini lav ettiğini duyurdu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektörünün 2023'te kâra geçeceğinin öngörüldüğü bilgisini aktardı.

Toparlanma hızı arttı

IATA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının neden olduğu krizden toparlanma hızının artmasıyla hava yolu endüstrisinin görünümünün iyileştiği aktarıldı.

Sektörün bu yıl 11,6 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor

Açıklamada, hava yolu sektörünün zararının bu yıl 9,7 milyar dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi. IATA, geçen yıl ekim ayında açıkladığı tahminlerinde sektörün bu yıl 11,6 milyar dolar zarar edeceğini öngörmüştü.

Bunun büyük bir gelişme olduğu belirtilen açıklamada, hava yolu sektörünün zararının 2020'de 137,7 milyar dolar ve 2021'de 42,1 milyar dolar olarak kaydedildiği anımsatıldı.

"Hava yolları dirençli"

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hava yollarının dirençli olduğunu ve insanların giderek daha fazla hava yolu seyahati gerçekleştirdiğini belirtti. Artan ekonomik belirsizliğe rağmen hava yolu kargo taşımacılığının iyi performans gösterdiğine işaret eden Walsh, "Zarar, bu yıl 9,7 milyar dolara düşecek ve 2023 için ufukta karlılık var." ifadesini kullandı.

Sektör 2023'ten kâr bekliyor

Açıklamada, gelecek yıl ise hava yolu sektörü genelinde kâra geçilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

IATA'nın açıklamasında, ekonomik zorluklara rağmen kargo hacimlerinin 2022'de 68,4 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, hava yolu sektörünün gelirinin bu yıl 782 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi.