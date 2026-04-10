İbrahim Yumaklı: 19,5 milyar tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, bereketi birlikte artırıyoruz. 19 milyar 538 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün çiftçilerin hesaplarına toplamda 19 milyar 538 milyon TL lik ödemenin aktarılacağını duyurdu, 3 alanda yapılacak ödemeler için takvim de açıklandı.

YAPILACAK DESTEKLER

Bakanlık tarafından yapılacak destekler, üç ana kalemden oluşuyor:

Planlı Üretim Desteği kapsamında 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 49 milyon 686 bin 547 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği olarak da 4 milyon 208 bin 50 TL