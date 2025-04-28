AA

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bugün başlayan 4. Tarım Orman Şurası, 30 Nisan'a kadar sürecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'ndan çıkacak kararlar doğrultusunda eylem planları oluşturulacağını belirterek "Şuramızın kararlarını 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacak." dedi.

ŞURA 3 GÜN SÜRECEK

Buradaki konuşmasında, tarım, orman ve su sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Tarım Orman Şurası'nın hazırlık çalışmalarına uzun süre önce başladıklarını anımsatan Yumaklı, "Farkı disiplinlerden uzmanlarımızla, sektörümüzün geleceğine yön vereceğimiz ve 3 gün sürecek Şuramızı topladık." ifadesini kullandı.

"DEĞİŞİM HIZINI YAKALAMAK İÇİN FIRSAT"

Yumaklı, dünyanın, değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret ederek, "Değişimleri algılayıp, buna adapte olma zeminini oluşturmak zorundayız. Bu noktada Şuralar, değişimin hızını yakalamak için önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu..

"TÜRKİYE'DE TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI ÜZERİNE OTURMUŞTUR"

Yumaklı, değişen dünyaya paralel olarak tarım sektörünün de önemli bir dönüşüm içinde olduğuna işaret ederek, "Sektörümüz, küresel, dönemsel ve varoluşsal risklerle sınanmaktadır. Alışılagelmiş, kabul edilmiş ve sıradanlaşmış metotlarla değil, yeni bir bakış açısıyla ve istişareyi öne çıkararak önümüzdeki dönemi planlamamız gerekmektedir. Türkiye'de tarım ve orman sektörü sağlam, sürdürülebilir ve kuvvetli bir yapı üzerine oturmuştur." diye konuştu.

KAYNAKLARI DAHA İYİ YÖNETEBİLMEK İÇİN ÇALIŞMA

Ülke topraklarının ve doğal kaynaklarının yüzde 80'den fazlasının Bakanlık ve sektör faaliyetleri alanına girdiğini aktaran Yumaklı, Şura'da yaklaşık 1.600 kişiyle beraber bu kaynakları daha iyi yönetmek ve geleceğe güçlü şekilde taşımak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Yumaklı, değişen dünyanın yeni fırsatlar da sunduğuna dikkati çekerek, bu fırsatları yakalamak için tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi uygulamaları devreye aldıklarını anlattı.

Yeni hayvancılık yol haritası kapsamında, yerli, yeterli ve sürdürülebilir üretimi artırma yolunda adımlar attıklarını belirten Yumaklı, tarımsal maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

"SEKTÖR BİR AMAÇ ETRAFINDA KENETLENDİ"

Yumaklı, ülkenin tarım, orman ve su politikalarının geliştirilmesinde önceki Şuraların önemli birer dayanak olduğunu bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Her şuradan sonra alınan kararlar, sektörümüzün gelişmesi ve dayanıklılığının artması açısından çıtayı yükseklere taşımıştır. Yeni normal çerçevesinde tarım politikalarımızın yeniden ele alınması, geleceğe dönük eksik yönlerimizin tamamlanması için büyük önem taşımaktadır. Bu minvalde 4. Tarım Orman Şuramızın hazırlıklarına Eylül 2024'te başladık. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde hareket ettik. Son bir yıl içinde dünyadaki kuruluşların tarımla ilgili yayımladığı tüm raporları taradık ve inceledik. Bu raporlardan Şura sürecinde faydalandık. Yine birçok uluslararası kuruluştan, dünyada gıda sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmeler aldık.

ŞURA KARARLARI 14 MAYIS'TA

Bu süreçte ortaya çıkan sinerjinin, sektörün tüm paydaşlarının ortak bir amaç etrafında kenetlendiğinin en açık göstergesi olduğunu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti: