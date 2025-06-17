İbrahim Yumaklı: 7 bin 160 projeye 10,2 milyar TL hibe desteği vereceğiz

İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKYDP kapsamında, 2025 yılı için değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, büyük önem verdikleri kırsal kalkınma yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

DESTEKLENEN PROJE KONULARI 2 BAŞLIK ALTINDA TOPLANIYOR

Yumaklı, KKYDP kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımları 20 milyon liraya kadar hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranında, tasarruflu modern ve bireysel sulama yatırımlarını ise 10 milyon liraya kadar hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranında hibe ile desteklediklerini hatırlattı.

Desteklenen proje konularının 'ekonomik yatırımlar' ve 'altyapı yatırımları' olmak üzere iki başlık altında toplandığının altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ekonomik yatırımlar; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konuları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konuları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ve hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar şeklinde sıralanmaktadır.



Altyapı yatırımları ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar olmak üzere bu alandaki konuları kapsamaktadır.

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ HİBE DESTEKLERİ

Modern sulama sistemleri hibe destekleri ise başta tarla içi damla sulama sistemleri olmak üzere; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemlerinin kurulmasını içermektedir.

TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM SÜRECİNE YÖNELİK YATIRIMLAR

Bakan Yumaklı, bu hibe destekleri sayesinde ülke ekonomisine katma değeri yüksek yatırımlar kazandırılarak kırsalda yeni çalışma alanları ve istihdam imkanları oluşturulduğuna işaret ederek KKYDP kapsamında, 2025 yılı için değerlendirme sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında kabul edilen 4 bin 46 projeye yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağlanacağını açıklayan Yumaklı, "Bu projeler ile 18 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlanmış olup 12 bin kişi için de istihdam imkanı getirilmiştir." vurgusu yaptı.

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR

Bakan Yumaklı, bunun yanında bireysel sulama sistemleri kapsamında da değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 projenin kabul edildiğini, bunlar için ise yaklaşık 1,2 milyar lira destek sağlanarak 83 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulacağını dile getirerek, "Böylelikle hem verimimiz artacak hem de su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım ile 6 bin kişiye de istihdam imkanı getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"7 BİN 160 PROJEYE 10,2 MİLYAR TL HİBE DESTEĞİ VERMİŞ OLACAĞIZ"

Tüm bu yatırımlara hibe desteği sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programımız ve Bireysel Sulama Desteklerimiz ile toprağımıza, üretimimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe desteği vermiş olacağız. Böylece 20,5 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlamış oluyoruz.

"PROJELER 18 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURACAK"