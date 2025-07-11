İbrahim Yumaklı: 865,3 milyon TL destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçileri desteklemeye devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçiler yapılan destekler hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:
Bereketli topraklar, desteklerle buluşuyor; üretim güçleniyor. 865 milyon 356 bin TL tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.
DESTEKLEME ÖDEMELERİ
Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 810 milyon 439 bin 363 lira
Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 20 milyon 500 bin 386 lira
Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 18 milyon 902 bin 500 lira
Mazot ve Gübre Desteği: 9 milyon 478 bin 532 lira
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 3 milyon 750 bin 587 lira
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 2 milyon 58 bin lira
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği: 226 bin 632 lira
Toplam: 865 milyon 356 bin lira