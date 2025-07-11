İbrahim Yumaklı: 865,3 milyon TL destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçiler yapılan destekler hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

Bereketli topraklar, desteklerle buluşuyor; üretim güçleniyor. 865 milyon 356 bin TL tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 810 milyon 439 bin 363 lira

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 20 milyon 500 bin 386 lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 18 milyon 902 bin 500 lira

Mazot ve Gübre Desteği: 9 milyon 478 bin 532 lira

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 3 milyon 750 bin 587 lira

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 2 milyon 58 bin lira

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği: 226 bin 632 lira

Toplam: 865 milyon 356 bin lira