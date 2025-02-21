İbrahim Yumaklı: Çiftçilere 3,2 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

"DESTEKLEME ÖDEMESİ BUGÜN ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINDA"

Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, "3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEK TUTARLARI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 995 milyon 24 bin 886, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9, su ürünleri yetiştiriciliği için de 108 milyon 528 bin 674 lira olarak belirlendi.

HUBUBAT DESTEĞİNİN ÖDENECEĞİ İL VE ÜRÜNLER

Hububat desteği Konya, Iğdır ve Kırşehir'de buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.