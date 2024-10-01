İbrahim Yumaklı: Güvenilir gıdada yeni dönem yarın başlıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda internet sitesini tanıttı. Yumaklı, ilgili internet sitesi ile sürdürülecek sistemin yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açılacağını bildirdi.

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AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu bir toplantı düzenleyerek, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, gıdada taklit ve tağşişle mücadele için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden kontrol edilecek yeni sistemin yarın saat 09.00'da yayınlanacağını belirtti.

"KAMUOYU DUYURULARI ANLIK OLARAK, TÜKETİCİLERLE PAYLAŞILACAK"

Yumaklı, "Taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla'' ilgili, yeni sistemde kamuoyu duyurularının anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağını bildirdi.

Güvenilir Gıdada Yeni Dönemi kamuoyu ile paylaşan Yumaklı'nın konuya dair açıklamaları şöyle oldu:

(Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar) Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız.

Sisteme veri girişleri başladı. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız. İlk açtığımızda 1 Ocak'tan bu yana denetimlerimizde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar burada yer alacak. Yarından itibaren artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak bu internet sitesinde ve bahsettiğimiz uygulama biçimiyle yer alacak.

"TAKLİT VE HİLELİ GIDA LİSTELERİNİ ANLIK PAYLAŞACAĞIMIZ SİSTEME GEÇİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tespit ettikleri uygunsuzlukları mevzuattaki tüm idari işlemleri tamamladıktan sonra kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından 6 aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak.

YARIN BAŞLIYOR

Yumaklı, neden böyle bir yeniliğe ihtiyaç duydukları konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

Evet, kanunda bunun yayınlanma zorunluluğu vardı. Ancak 6 aşamalı süreç nedeniyle süreç uzuyor, kamuoyunda bir tereddüt hasıl oluyordu. Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine, sonuç daha hızlı şekilde sisteme girilecek. Periyodu belli olmayan zamanlarda birikmiş ve toplu şekilde bir liste yayınlanması yerine, sonuçlar belli olduğunda hemen bu sistemde yer alacak. Yeni sistemimiz vatandaşlarımızın güvenilir gıda ile ilgili merak ettiklerine ulaştığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Burada Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında duyurular yapılacak.

"YARINDAN İTİBAREN HER YENİ SONUÇ LİSTEYE EKLENECEK"

Vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini kaydeden Yumaklı, yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak'ta başladıklarını anımsattı.

AMAÇ TÜKETİCİLERİN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ

Bakan İbrahim Yumaklı'nın Güvenilir Gıdada Yeni Dönemi ile ilgili açıklamaları şöyle:

Sistemi yarın sabah 09.00 itibarıyla kullanıma açmış olacağız. Gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar burada olacak. Her yeni uygulama, sonuç yarın itibarıyla ilave satır olarak bu internet sitesinde yer almış olacak. Tüketicilerimizin doğru, hızlı, şeffaf bilgilendirilmesi adına hayata geçireceğimiz yeni sistemin hayırlı olmasını diliyorum.

VATANDAŞIN SİSTEME KATKISI BEKLENİYOR

Yumaklı, vatandaşlara, "bu uygulamaya ilgi göstermeleri" çağrısında bulunarak, şöyle seslendi:

Eski sistemdeki en son duyuru mart 2022'de yapılmıştı. Mart 2022 ile 1 Ocak 2024'e kadar eski sisteme dahil liste de yayınlanacak. Çok önem verdiğimiz bir konu. Güvenilir gıda konusunu vatandaşımız olmadan yürütmemiz mümkün değil. Onları bu sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Kare kod uygulamasında olduğu gibi, denetim bilgilerine aynı şekilde bu uygulama içinde vatandaşlarımızın ilgisini kendilerinden istirham ediyoruz.

SAĞLIKLI GIDA ÖNCELİKLERİ

Bakanlık olarak gıda güvenilirliğinin sağlanması için Türkiye'nin yasal mevzuatlarının yanı sıra uluslararası kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Yumaklı, "Sofralarımıza bir gıdanın sağlıklı ve güvenilir olarak ulaşması için öncelikle bitki sağlığını, hayvan sağlığını ve yem güvenilirliğini sağlamamız gerekiyor. Sağlıklı bitki ve hayvan, sağlıklı gıdanın temel şartıdır." diye konuştu.

BİTKİSEL ÜRETİM

Sağlıklı bir bitkisel üretim için son dönemde yaptıkları çalışmalardan bahseden Yumaklı, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli kimyasallar sınıfında yer alan 7 bitki koruma ürününün aktif maddesini yasakladıklarını, kalıntıyla etkin mücadele için yeni çalışmalar başlattıklarını, kimyasal mücadeleye alternatif olarak Biyolojik Mücadele Desteği'ni yüzde 100 artırdıklarını, QR Kodlu Bitki Sağlık Sertifikası ve Doğrulama Sistemi'ni uygulamaya koyduklarını, ihraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen taze meyve-sebze ürünlerinin kontrollerini ülkeye ilk sınır giriş noktasında yapmaya başladıklarını anlattı.

HAYVANSAL ÜRETİM

Yumaklı, sağlıklı hayvansal üretim için şap aşılamasını üçe çıkartarak vaka sayısını geçen yıla göre yüzde 79 azalttıklarını, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları açmaya başladıklarını, ari işletme olma konusunda kolaylıklar sağladıklarını bildirdi.

"YILLIK 1,3 MİLYON RESMİ KONTROL GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şu şekilde konuştu:

Biz, tüm bu süreçlerde 'en iyi denetçi tüketicinin kendisidir' anlayışını benimsiyoruz. İhbar şikayet hattımız olan Alo 174 Gıda Hattı ile tüketicilerimizi resmi kontrol sürecine dahil ediyoruz. Bu anlamda bir başka hizmetimiz olan Gıda İşletmelerinde Karekod uygulamasını 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nde uygulamaya başladık.

YILLIK 1,3 MİLYON RESMİ KONTROL

Bakanlık olarak 7 bin 800 kontrol görevlisiyle yıllık 1,3 milyon resmi kontrol gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ülkemizde Bakanlığımıza kayıtlı veya onaylı 97 bini üretim, 341 bini satış, 286 bini toplu tüketim yeri olan toplam 724 bin gıda işletmesi mevcut. Resmi kontrollerde gıda işletmelerinin hijyeni, gıda etiket bilgileri, uyulması gereken ısı gereklilikleri, izlenebilirlik kayıtları ve sorumlu oldukları dokümanların kontrolü gibi birtakım gerekliliklerin kontrolünü yapıyoruz. Resmi kontrollerimizin tamamı risk esasına göre belirlenir. Düşük riskli olsa da her gıda işletmesine en az yılda bir defa denetim yapılır. Bu sıklık bazı ülkelerde 3 yıla kadar uzamaktayken, ülkemizde işletmeler mutlaka her yıl en az bir defa denetime tabi tutulur.

"YIL SONUNA KADAR 1,5 MİLYONA YAKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, geçen yıl ekiplerinin 1,3 milyon denetim gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu yıl şu ana kadar 940 bin denetimde 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 771 milyon lira idari para cezası kestik. 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyona yakın denetim gerçekleştirmiş olacağız. İşletmenin risk durumuna göre bu sayı ülkemizde 2-3, şikayet durumuna göre daha fazla olabilir." diye konuştu.

SİSTEM HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizde gıda güvenilirliğinin temin edilmesinde tek yetkili otorite.

Bakanlıkça, Avrupa Birliği müktesebatı, FAO/WHO standartları ile uluslararası kabul görmüş bilimsel temellere dayalı yaklaşımları esas alan Çiftlikten/Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Prensibi ile gıda zincirinin her aşamasını kapsayan bütüncül yaklaşımla gıda güvenilirliğine yönelik gerekli yasal altyapı oluşturuldu.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması tüketici sağlığının korunması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 200’ün üzerinde ikincil mevzuat hazırlandı.

Bilimsel gelişmeler ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmalar aralıksız devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)