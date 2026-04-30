Van'daki köpek saldırısının dehşet anları kamerada

Türkiye, bir kez daha başıboş köpek terörüne bir çocuğunu kurban verdi..

Van’da kamuoyunu derinden sarsan köpek saldırısına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Saray ilçesinde meydana gelen ve 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, yaşanan dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan saldırıya ait görüntüler, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çocuklara yönelik saldırının ani geliştiği ve çevrede kısa sürede panik yaşandığı görüldü.

MİNİK HAMZA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi ve yakınları büyük acı yaşarken, mahallede de derin bir üzüntü hakim oldu.

YARALI ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aynı saldırıda yaralanan A.Ö.’nün tedavisinin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklama yapılmazken, doktorların gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Olayın ardından Saray Belediyesi bünyesinde görevli bir personel gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını ifade etti.

TOPLANAN KÖĞEK SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ilçede başıboş hayvanlara yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılında 432, 2026 yılının ilk dört ayında ise 145 köpeğin toplatıldığı bildirildi. Buna rağmen yaşanan olay, mevcut önlemlerin yeterliliği konusunda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan trajedi, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, özellikle çocukların güvenliği konusunda daha etkin önlemler alınması yönündeki çağrılar arttı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.