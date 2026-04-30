Özgür Özel, Journal of Democracy'e yazdı: Türkiye'nin Demokrasisi

Yaptığı yurt dışı ziyaretlerinde, Türkiye'yi şikayet etmesiyle sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Journal of Democracy'ye yazdı.

Özgür Özel, İngilizce yayımlanan Pensilvanya merkezli ABD dergisi, için "Türkiye'nin Demokrasisini Nasıl Yeniden İnşa Ederiz" başlıklı yazı kaleme aldı.

YABANCI DERGİLERDE DÜNYA KAMUOYUNA KENDİ 'FİKİRLERİNİ' ANLATIYORLAR

Ekrem İmamoğlu, da geçtiğimiz yıl Foreign Affairs dergisinde 'Turkey's Second Act' (Türkiye'nin İkinci Perdesi) başlıklı yazıyı kaleme almış, yazısında, demokratik restorasyonun Türkiye'ye ve dünyaya fırsatlar sunacağını öne sürmüştü.

Her iki isim de Türkiye'deki siyasi gelişmeler ve demokrasi tartışmalarını uluslararası kamuoyuna taşımak amacıyla yabancı dergilerde yazmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ GERİLİYOR"

Özel son makalesinde, 'Türkiye'nin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için tarihsel bir mücadelenin ortasında olduğunu' belirterek, '2013’ten bu yana ülkenin, sürekli bir demokratik gerileme sürecinden geçtiğini' kaydetti.

ŞİKAYETLERİNİ SIRALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yıllarında geniş halk desteğiyle iktidara geldiğini ve ekonomi ile siyasette reform vaat ettiğini hatırlatan Özel, makalesinde şu ifadeleri kullandı:

İlk kez, geniş halk desteği ve ülkenin ekonomi ile siyasetini reform etme vaadiyle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaman içinde demokratik kurumları sistematik biçimde zayıflattı, hukukun üstünlüğünü aşındırdı, basın özgürlüğünü kısıtladı, geniş müşteri ilişkilerine dayalı ağlar kurdu ve kendisine bağlı bir iş dünyası elitini teşvik etti.



Cumhurbaşkanının halk desteği azaldıkça, iktidarı daha baskıcı hale geldi; çünkü artık iktidarda kalmanın demokratik bir yolunu görmüyor.

"DEĞİŞİMİN UMUDU CHP"

Özel, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin elde ettiği sonuçların partiyi 'demokratik değişim umudunun güçlü bir temsilcisi' haline getirdiğini belirtti.

Mart 2025’ten bu yana ise iktidarın muhalefete yönelik baskılarının arttığını ifade eden Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tutuklandığını hatırlattı.

"TÜRKİYE, BELİRLEYİCİ DEMOKRATİK MÜCADELELERİN BİRİNE SAHNE OLUYOR"

Toplumsal tepkilere de değinen Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Bir yılı aşkın süredir milyonlarca yurttaş İstanbul, Ankara ve ülke genelindeki şehirlerde sokakları ve meydanları doldurarak bu saldırılara karşı çıkıyor, serbest ve adil seçimleri savunuyor.

Türkiye bugün 21'inci yüzyılın belirleyici demokratik mücadelelerinden birine sahne oluyor.

Her hafta, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmakta kararlı yurttaşlar kitlesel mitinglerde bir araya gelmeye devam ediyor."

"BU MÜCADELENİN ÖN SAFINDA TÜRKİYE'NİN 'DEMOKRASİ BEKÇİLERİ' YER ALIYOR

"Bu mücadelenin ön safında Türkiye’nin 'demokrasi bekçileri' yer alıyor: gençler ve yaşlılar, kadınlar ve erkekler, çiftçiler, mavi ve beyaz yakalı çalışanlar, farklı siyasi görüşlerden ve etnik kökenlerden demokratlar.

Bunlar marjinal bir grup değil; güvenilir anketlerin de gösterdiği gibi çoğunluğu temsil ediyorlar.

Bu mücadelenin sonucu Türkiye’nin geleceğini belirleyecek ancak etkileri sınırlarımızın çok ötesine ulaşacak."