İbrahim Yumaklı, mazot ve gübre desteğine ilişkin açıklama yaptı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mazot ve gübre desteği sorusuna ilişkin yeni destek çalışmalarını aktardı. Bakan Yumaklı, 1 Ocak 2024'ten itibaren planlı üretime geçildiğini, yeni destek modelinde mazot ve gübre desteğinin olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ve hayvancılık alanındaki destekleri daha sağlıklı takip edilmesi açısından üç başlıkta toplayarak yeniden düzenledi.

Üreticinin lehine yapılan bu yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni kararlara göre, mazot ve gübre desteği tüm destekler içinde yer aldı. Ancak kamuoyunda bu alandaki desteklerin kaldırıldığına dair yorumlar yapıldı.

"ÇİFTÇİLERE ÖDENEN MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNİN KALDIRILMADI"

Bu süreçte Bakanlık'tan çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin kaldırılmadığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı, kendisine yöneltilen mazot ve gübre desteği sorusuna ilişkin şu açıklamayı yaparak, gübre ve mazotu çıpa olarak kullanarak temel destekleri, planlama desteğini ve üretim geliştirme desteğini bunun üzerinden belirlediklerini aktardı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dünyada yeni normal diye nitelendirdiğimiz değişiklikler oluyor. Benim sorumluluğum altındaki hususlar için tarımsal üretimi yeniden planlamanız gerekiyor. Biz de bununla ilgili 2 yıldır çalışıyorduk. 1 Ocak 2024'ten itibaren planlı üretime geçtik. Sizin elinizde imkanlarınız ve araçlarınız var, ülkenizin ihtiyaçlarını, gelecek nüfus projeksiyonlarına bakarak üretiminizi planlamanız gerekiyor. Hayvansal ve su ürünlerinde bu gerçekleşti.

"165 DESTEĞİ, ÜÇ ANA BAŞLIĞA İNDİRDİK"

Her ilde ziraat odaları, önder çiftçiler, ticaret odaları, konuyla ilgili tüm paydaşlarla konuşarak o bölgede hangi üretim deseninde üretim yapılmalı bunun çalışması yapıldı. Destekler fazla ve farklı. Çiftçi bile neyin ne olduğunu anlamıyor. Bunların sadeleşmesi gerekir. 165 kalem destek veriyorduk. Bunu 3 ana başlığa indirdik. Temel destekler, planlama, üretim geliştirme desteği.

"BİZ GÜBRE VE MAZOTU ÇIPA OLARAK KULLANARAK TEMEL DESTEKLERİ BELİRLEDİK"

Bütün paydaşlara önden bilgi verildiği halde maalesef çok iyi niyetli bulduğumu söyleyemeyeceğim. 165 kalem desteğiniz var. Sadeleştirirken bizim bir çıpa kullanmamız gerekiyordu. Biz gübre ve mazotu çıpa olarak kullanarak temel destekleri, planlama desteğini, üretim geliştirme desteğini bunun üzerinden belirledik.

"VERMİŞ OLDUĞUMUZ MAZOT GÜBRE DESTEĞİNİ ÜRÜN BAZINA İNDİRDİK"