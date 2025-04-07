AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Orman Şurası Tarım Ekonomisi Atölyesi'nde; Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti.

İbrahim Yumaklı, "Tarım sektörümüz, son 6 çeyrektir aralıksız büyüyor. Geçen yıl, 2 trilyon 428 milyar lira hasılayla gayrisafi yurt içi hasılamıza yüzde 5,6 oranında katkı sağladı." açıklamasını yaptı.

Bakan Yumaklı, "Türkiye, tarımda 32,6 milyar dolarlık net ihracatla net ihracatçı bir ülkedir." şeklinde konuştu.

“TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNÜ STRATEJİK OLARAK ELE ALDIK”

Yumaklı, tarım ve gıda sektörünün, gıda güvenliğini sağlama, büyümeye katkıda bulunma, kırsal kalkınmayı destekleme ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme gibi önemli roller üstlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu rolleriyle tarım ülkeleri için stratejik öneme haiz olmakla beraber, ekonomilerin de lokomotif sektörlerinden birisidir. Biz de hükümetlerimiz döneminde tarım ve gıda sektörünü stratejik olarak ele aldık ve politikalarımızı da buna göre yön verdik. Bakanlık olarak temel görevimiz, gıda ihtiyacımızı güvenilir ve kaliteli bir şekilde ve uygun şartlarda karşılamaktır. Bunun yolunun ise sürdürülebilir, verimli ve kaliteli üretimden geçtiğini biliyoruz.

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE CUMHURİYET TARİHİ REKORLARI KIRILDI

Sürdürülebilir üretim sağlamak için sektörü tarımsal destekler, kırsal kalkınma hibe destekleri ve uygun faizli finansman seçenekleri gibi uygulamalarla desteklediklerini anımsatan Yumaklı, yapılan çalışmalar neticesinde bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını bildirdi.

“TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ”

Yumaklı, ülkenin, sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncü sıraya çıktığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasındayız. Bunun yanında ülkemiz, güçlü tarımsal altyapısını ihracatla da taçlandırıyor. Türkiye, tarımda 32,6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir. Tarım sektörümüz, son 6 çeyrektir aralıksız büyüyor. Geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomimize önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Tarım sektörümüz, geçen yıl 2 trilyon 428 milyar lira hasılayla gayrisafi yurt içi hasılamıza (GSYİH) yüzde 5,6 oranında katkı sağladı.

"TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK KONUMU DAHA DA GÜÇLENDİ"

Tarım ve gıda sektörünün nüfus artışı, iklim değişikliği, afetler, toprak ve su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Yumaklı, bu sorunların savaşlar, çatışmalar, göçler gibi jeopolitik risklerle birleşince, tarım ve gıda sektörünün stratejik öneminin bir kez daha görüldüğünü anlattı.

TARIMDA ÖNEM TAŞIYAN YÖNLER

Yumaklı, bu süreçte toprak, su, teknoloji ve verimlilik kavramlarının ülkelerin gündeminde üst sıralara taşındığını belirterek, verimlilik, katma değer ve kalite artışının sağlanmasıyla dirençli bir sektörün oluşmasında, yeni teknolojilerin tarımsal üretime entegre edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

YETİLİKÇİ TEKNOLOJİLER ENTEGRE EDİLİYOR

Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı uygulamaları, nesnelerin internetini, akıllı sulama sistemlerini içeren birçok yenilikçi teknolojiyi üretime entegre etmeye çalıştıklarına işaret eden Yumaklı, "Geleneksel üretim gücümüzü, modern ve akıllı tekniklerle buluşturmaya odaklandık. Yeni teknolojilerle üretim kayıplarımızı azaltmaya, hastalık ve zararlılarla etkin mücadeleye, sulama sistemlerinin optimizasyonu ve dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesine odaklandık. Bu dönüşümde çiftçilerimizin, gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve teknoloji geliştirme uzmanlarımızın da önemli rolleri bulunduğunu belirtmek isterim." dedi.

"TÜRKİYE, TARIMDA REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR ÜLKE"

Yumaklı, Türkiye'yi tarımda rekabet gücü yüksek bir ülke konumuna getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: