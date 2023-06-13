İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde çiftçinin yüzü mercimekle güldü Tarımsal alanların yüzölçümünü artırmak için yurt genelindeki atıl araziler tarıma kazandırılıyor. Şırnak'ta da atıl araziler tarıma kazandırıldı ve bu alanlarda mercimek üretimi yapıldı.

AA

Şırnak'ta atıl durumda olan 5 bin dönüm arazi tohum desteği ile teşvik edilerek, mercimek üretimiyle tarıma kazandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi-(TAKEP)" kapsamında Şırnak merkez ile İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde 270 çiftçiye ait 5 bin dönüm kullanılmayan arazi tespit edildi.

Tarıma kazandırılmak istenen bu alanda geçen yıl kasım ayında, çiftçilere yüzde 75 hibe destekle dağıtılan 70 ton sertifikalı mercimek tohumu toprakla buluşturuldu.

Üretilen mercimekte hasat sezonu başladı.

"Üretimin devamlılığını sağlamak istiyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, Bakanlığın uyguladığı proje ile yüzde 75 devlet destekli 70 ton mercimek tohumunun 5 bin dekara geçen yıl ekim yapıldığını söyledi.

"İl genelinde 10 bin ton rekolte bekliyoruz"

Üretim aşamasında da hastalığa karşı kontrollerin ve verim çalışmalarının yapıldığını ifade eden Altan, şöyle konuştu:

Bu yıl il genelinde 10 bin ton rekolte bekliyoruz. Üreticilerimiz memnun. Biz de atıl durumda olan arazilerin kurtarılmasından dolayı onlarla aynı mutluluğu yaşıyoruz.

"5 bin dönüm alan atıl olmaktan çıkarıldı"

Üreticinin yanında olduklarını belirten Altan, her yıl bu şekilde kullanılmayan arazileri tarıma kazandırmak istediklerini söyle aktardı:

Proje kapsamında 5 bin dönüm alan atıl olmaktan çıkarıldı. Bunu artırmak istiyoruz. Üretimin devamlılığını sağlamak istiyoruz.

Çiftçi destekten memnun

Kumçatı beldesindeki çiftçilerden Mehmet Demir, kullanmadığı 33 dönüm arazisine devletin verdiği yüzde 75 hibe destekle 250 kilogram sertifikalı mercimek tohumu ektiğini ve iyi verim elde ettiğini söyledi.

"Duymadığımız destekleri de bizlere veriyorlar"

Lokman Ar da devletin çiftçilere her türlü yardımı ve kolaylığı sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Duymadığımız destekleri de bizlere veriyorlar. 20 dönüm atıl arazim vardı, ekmeye imkanım yoktu. Onların verdiği destekle ektim. Valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bizlere çok destek oluyor. Gübre ve mazot desteği sağlıyorlar. Allah devletimizden, yetkililerimizden razı olsun."

Üretici Cizre Barajı suyunun getirilmesini talep etti

İdil'in Alakamış köyünde üretim yapan Mansur Ay ise 70 dönüm arazisine mercimek ekimi yaptığını, iyi verim elde ettiğini düşündüğünü anlatarak şöyle konuştu: