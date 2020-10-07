İhracatçılara özel pasaportun süresi uzatıldı

İhracatçılara hususi pasaport uygulaması yürürlükte iken, güncel uygulamaları karşılayan değişiklikler yapılarak, şartlarını pasaport sahibi lehine iyileştirmeye yönelik kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların (yeşil pasaport) süresi uzatıldı, başvurunun yapılacağı merci tekrar belirtildi ve iade süresi ve iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi değiştirildi.

PASAPORT SÜRESİ 2 YILDAN 4 YILA ÇIKARTILDI

İhracat yapan firma yetkililerine, "ihracatçılara hususi damgalı" pasaport verilmesine dair esaslar çerçevesinde verilen pasaportların süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 yıldan 4 yıla çıkarılarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

BAKANLIK İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

İhracatçılara hususi damgalı pasaport söz konusu kararda değişiklik yapan kararda "Bakanlık" olarak atıf yapılan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi.

BAŞVURULAR İÇİŞLERİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA

Buna göre bu kapsamda pasaport başvuruları, İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak.

İADE İÇİN GEREKEN 15 GÜNLÜK SÜRE KALDIRILDI

Düzenlemeyle, hususi damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre kaldırıldı.

İADE YAPMAYANA VERİLEN CEZA SÜRESİ 10 YILDAN 4 YILA DÜŞTÜ

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise 4 yıla indirildi.