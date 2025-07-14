İkinci yarıda kıdem tazminatı değişikliği

Temmuz ayının başında açıklanan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıktı.

Böylece hem emeklilerin hem de memurların alacakları yılın ikinci dönem artışları kesinleşti.

Şimdi bu ödemelerin yapılması ile ilgili süreç te başlıyor.

6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında artış alacak.

Memurlar ve memur emeklileri ile sosyal yardımlarda artış oranı ise yüzde 15,57 olarak belirlendi.

Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı en düşük maaşla ilgili yasal düzenlemede tamamlanarak maaş günlerine yetiştirildi. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu.

Yeni oranlarla artırılan maaşlar da bugünden itibaren ödenmeye başlıyor.

İŞÇİLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi ile işçiler için yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da yürürlüğe girmiş oldu.

Buna göre bu yıl aralık ayının sonuna kadar kıdem tazminatı tavanı yüzde 15,57 artışla 53 bin 919 TL olarak uygulanacak.

Yılın ilk yarısında ise kıdem tazminatının tavanı 46 bin 655 TL olarak uygulanmıştı.

Böylece bundan sonra işten ayrılacak olanlar için en yüksek tazminat miktarı yüzde 15,57 artırılarak hesaplanacak.

MEMURLAR:

Tüm kamu çalışanları bu günden itibaren yüzde 15.57 oranında artırılmış yeni maaşlarını alacak. Ayrıca genelgede belirtildiği gibi kamu çalışanların 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki fark tutarı da memurların hesaplarına yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİ:

SSK emeklilerinin yüzde 16.67 oranında artırılmış maaşları da 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarda olacak. SSK emeklileri ayrıca yüzde 4 ek ödeme alacak. Bu hesaplar neticesinde maaşları 16 bin 881 TL'nin altında kalan SSK emeklilerine ayrıca seyyanen ödeme yapılarak taban maaş olan 16 bin 881 TL'ye tamamlanacak.

SSK emeklilerinin tahsis numaralarının son rakamına göre zamlı maaşlarını alacağı tarihler şöyle:

Son rakam Tarih

9: 17 Temmuz

7: 18 Temmuz

5 19 Temmuz

3 20 Temmuz

1 21 Temmuz

8 22 Temmuz

6 23 Temmuz

4 24 Temmuz

2 25 Temmuz

0 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

Bağ-Kur emeklileri de SSK emeklileri gibi 6 aylık enflasyon oranında yılda iki kez artış alıyor. Buna göre 2025 yılının ikinci yarısı için hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran tüm Bağ-Kur emeklilerinin maaşına eklenecek. Çıkan sonuç ek ödeme ile birlikte 16 bin 881 TL'nin altında kalırsa seyyanen ödeme ile maaşlar 16 bin 881 TL'ye tamamlanacak.

Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numaralarının son rakamına göre maaş günleri ise şöyle:

Son rakam Tarih

9, 7, 5: 25 Temmuz

3, 1, 26: Temmuz

8, 6, 4: 27 Temmuz

2, 0: 28 Temmuz

MEMUR EMEKLİLERİ:

Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için zam oranları kesinleşmeden ödemeler yapıldı. O yüzden Temmuz maaşlarını zamsız aldılar.

Bu emeklilerin yüzde 15,57 oranındaki farkları bu ay içinde belirlenecek takvim çerçevesinde hesaplarına yatırılacak.