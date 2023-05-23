İlk çeyrekte istihdam endeksi yıllık yüzde 7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayınladı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 16,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 5,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 15,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 119,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 114,4, inşaat sektöründe yüzde 136,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 120,9 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,0 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 23,4 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,8, inşaat sektöründe yüzde 25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 125,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 125,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 136,4, inşaat sektöründe yüzde 111,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 120,5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 107,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 107,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 107,4, inşaat sektöründe yüzde 105,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 108,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 227 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 227 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 302,3, inşaat sektöründe yüzde 143, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 188,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 29,1 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 29,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 31,8, inşaat sektöründe yüzde 22,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28,5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 22,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,7, inşaat sektöründe yüzde 19,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 23,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 64,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 64,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 81,8, inşaat sektöründe yüzde 34,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 56,7 arttı.