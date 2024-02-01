İmalat PMI, ocakta 49,2 ile son dört ayın en yüksek değerine ulaştı Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansı PMI, Türkiye için ocak ayında 49,2 oldu. Uzmanlar çıkan sonucu "Sektörde yavaşlama eğilimi hafifledi" şeklinde yorumladı.

ensonhaber.com

İstanbul Sanayi Odası (İSO), aylık periyodlarla yayınladığı Türkiye İmalat PMI verisinin, Ocak 2024 Raporunu ve Türkiye Sektörel imalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) açıkladı.

Aralık ayında 47,4 olan manşet PMI, ocakta 49,2 ile son dört ayın en yüksek değerine ulaşarak faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafiflediğine işaret etti.

Bununla birlikte Manşet PMI, son dört ayın en yüksek değerine ulaşsa da üst üste yedinci ay 50 eşik değerin altında kaldı.

"Üretimdeki azalış son 6 ayın en düşük hızında"

Faaliyet koşullarında olumsuz seyrin hafiflemesiyle uyumlu bir şekilde üretimdeki azalış, son 6 ayın en düşük hızında ölçüldü.

Yeni siparişlerin en sert düştüğü sektör giyim ve deri ürünleri

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre takip edilen 10 sektör arasında kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri hariç tüm sektörlerde yeni siparişler yavaşlama kaydederken en sert düşüşün yaşandığı sektör ise giyim ve deri ürünleri oldu. Takip edilen 10 sektörden yarısı yeni yıla istihdamını genişleterek başlangıç yaptı.

Yeni ihracat siparişleri de yavaşladı, ancak söz konusu yavaşlama oldukça ılımlı düzeyde gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki zayıflamaya bağlı olarak firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını da azalttı. Bununla birlikte, istihdam aralık ayındaki sınırlı artışın ardından yeni yılın ilk ayında yatay seyretti.

"Sektörde yavaşlama eğilimi hafifledi"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: