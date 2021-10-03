İmalat sektöründeki firma ve çalışan sayısı arttı

Türkiye'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2011-2020 döneminde artarken aynı zamanda sektörde çalışan sayısı da yükselmeye devam etti.

İmalat sektörü kendisini firma sayısı ve ciro bazında artırırken aynı zamanda sektörde çalışan sayısını da artırarak önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2011-2020 döneminde yüzde 35,5 artışla yaklaşık 140 bine yükselirken, bu firmalarda çalışan sayısı ise 3 milyon 600 bine ulaştı.

"SEKTÖR BİLANÇOLARI 2020" ARAŞTIRMASI SONUÇLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarına göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren firma ve bu firmalarda çalışan sayısı son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

FİRMA SAYISI 2011'DE 103 BİN 193 İKEN, 2020’de 139 BİN 819'A ÇIKTI

Söz konusu sektörün firma sayısı 2011'de 103 bin 193 iken, bu sayı 2015'te 107 bin 794'e, 2019'da 129 bin 400'e yükseldi. Sektör, koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yüzde 8 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 139 bin 819'a çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde imalat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 35,5 artmış oldu.

ÇALIŞAN SAYISI 2011'DE 2 MİLYON 561 BİN 47 İKEN, 2020’DE 3 MİLYON 636 BİN 217'YE YÜKSELDİ

Firma sayısındaki artış istihdam sayısına da yansıdı. Söz konusu sektörde çalışan sayısı 2011'de 2 milyon 561 bin 47 iken, bu sayı 2015'te 3 milyon 150 bin 874'e, 2019'da 3 milyon 419 bin 69'a, 2020'de ise 3 milyon 636 bin 217'ye çıktı. 2011-2020 döneminde sektörde çalışan sayısı yaklaşık yüzde 42 arttı.

EN FAZLA MİKRO ÖLÇEKLİ FİRMALAR FAALİYET GÖSTERDİ

Söz konusu sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, sektörde en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 88 bin 779 mikro ölçekli, 36 bin 160 küçük ölçekli, 11 bin 698 orta ölçekli ve 3 bin 182 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.