IMF: Asgari ücret anlaşmalarının yılda bir kez yapılması gerekiyor

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendiklerini belirterek, para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağını ifade etti.

IMF'nin bir önceki açıklamasına göre, Türkiye'de geçen yıl yapılan asgari ücret artışı enflasyonu yükseltti. Bu nedeni gerekçe gösteren IMF, 2025'te asgari ücrete geçen yıldan daha düşük oranda zam yapılmasını öngörüyor.

Bu basın toplantısında da IMF yetkilisi Kammer, Türkiye'deki enflasyonun dalgalanmaması için yılda sadece bir kez zam yapılmasını önerdi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI

Kammer, gelir politikalarına odaklanılmasını tavsiye etmeye devam ettiklerini kaydederek, Türkiye'de enflasyonla bağlantılı sorunlardan birinin geçmiş enflasyon gelişmelerine dayalı asgari ücret artışları olduğunu ifade etti.

"ZAM YILDA BİR KEZ YAPILMALI"

Asgari ücret anlaşmalarının artık yılda bir kez yapılması ve ileriye dönük bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Kammer, böylece bu önlemlerin ikinci tur etkisinin önlenebileceğini aktardı.

"TÜRKİYE'DEKİ POLİTİKA DEĞİŞİMİNDEN OLDUKÇA OLUMLU ETKİLENDİK"

Kammer, Türkiye ekonomisine ilişkin soru üzerine, "Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik." dedi.

"KIRILGANLIK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI"

Politika değişiminin sonucunda kriz riskine yönelik kırılganlığın bu sürede büyük ölçüde azaldığına işaret eden Kammer, enflasyonun da artık düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Kammer, bunların politika değişiminde elde edilen iki büyük başarı olduğunu söyledi.

"PARA POLİTİKASINDAKİ KISITLAYICILIĞI AZALTMAK İÇİN ERKEN"

Enflasyonla mücadelenin "henüz kazanılmadığını" belirten Kammer, "Bu, sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiği ve para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

MALİ AYARLAMALAR

Kammer, daha fazla mali ayarlama yapılabileceğini de belirterek, "Mali ayarlama, enflasyon konusunda yardımcı olacaktır ve ayarlama çabasının kredibilitesini her zaman artırır." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİ EKİBİ İYİ İŞ ÇIKARDI"

Alfred Kammer, Türkiye ile ilgili son olarak şu ifadeleri kullandı: