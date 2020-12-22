IMF: Euro Bölgesi ekonomisi görünümü son derece belirsiz

IMF'den yapılan açıklamada ekonomik görünümün "son derece" belirsiz olduğu vurgulanırken, risklerin 2021 başlarına kadar aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtildi.

Koronavirüs salgınının ikinci dalgası ve mutasyon tehlikesi derken artan koronavirüs tedbirleri, Avrupa'da ekonominin önündeki engelleri büyüttü.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, koronavirüs salgınının Avrupa'da ciddi sosyal ve ekonomik zorluklar yarattığını belirtti.

İKİNCİ DALGA TOPARLANMAYI TEHDİT EDİYOR

Olağanüstü politika ve karantina önlemlerinin salgınının ilk dalgasını azalttığı anımsatılan açıklamada, büyük bir ikinci dalga ve yeni karantina önemlerinin toparlanmayı tehdit ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin "Temel politika zorluğu, salgına karşı koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı kolaylaştırmak." değerlendirmesinde bulunuldu.

“KADEMELİ OLARAK TOPARLANMASI BEKLENİYOR"

Açıklamada, "Gelecek aylarda salgın dinamikleri önemli ölçüde değişmezse, ekonomik faaliyetin Ekim 2020'de Dünya Ekonomik Görünümü'nde öngörülen tahminlerden daha kademeli olarak toparlanması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

"GÖRÜNÜM SON DERECE BELİRSİZ"

Görünümün "son derece" belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, risklerin 2021 başlarına kadar aşağı yönlü olmaya devam ettiği ancak son zamanlar aşıya ilişkin ümit verici haberlerin olumlu olduğu aktarılırken salgının yeniden artmasının daha fazla mali desteği gerektirdiğine de işaret edildi.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİ 2020'DE YÜZDE 8,3 KÜÇÜLME EĞİLİMİNDE

İngiltere'nin, Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkisine ilişkin devam eden müzakereler ile ticari gerilimlerin belirsizliği artırdığına işaret edilen açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin 2020'de yüzde 8,3 küçülmesinin beklendiği, 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 3,1, 2023'te yüzde 2,2, 2024'te yüzde 1,7 ve 2025'te yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü de kaydedildi.