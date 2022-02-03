IMF: Jeopolitik gerilimler ekonominin belirsiz görünümünü daha karmaşık yaptı

IMF: Jeopolitik gerilimler ekonominin belirsiz görünümünü daha karmaşık yaptı

Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, jeopolitik riskleri dünya ekonomileri açısından değerlendirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, The Washington Post tarafından düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin konuştu.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN BİR YOL BULUNMALI

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik bir yol bulmanın, dünya ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki gerilimin şimdiden enerji fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Georgieva, "Dünya ekonomisinde büyüme için daha yüksek belirsizliğin olduğu bir zamanda, jeopolitik gerilimler durumu sadece daha karmaşık hale getiriyor." dedi.

"FON YARDIM ETMEYE HAZIR"

Rusya'ya yönelik olası yaptırımların finansal faaliyetleri kaçınılmaz olarak sekteye uğratacağına işaret eden Georgieva, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası çatışmanın ve yaptırımların etkilerinin diğer ülkelere yayılması halinde fonun yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

"FONUN 700 MİLYAR DOLARLIK KAPASİTESİ VAR"

Georgieva, IMF'nin Ukrayna ile devam eden programı kapsamında haziran ayına kadar sağlanmak üzere 2,2 milyar dolarının olduğunu belirterek olası çatışmanın etkilerinin diğer ülkelere yayılması durumunda ise fonun 700 milyar dolarlık kredi kapasitesi olduğunu aktardı.

"ENFLASYON DAHA ÖNCE DÜŞÜNÜLENİN ÜZERİNDE BİR SORUN"

Enflasyondaki yükselişe de değinen Georgieva, "Enflasyon, birkaç ay önce düşünülenden daha ciddi bir ekonomik ve sosyal sorun." değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONLA MÜCADELE EYLEMLERİ EKONOMİK TOPARLANMA DESTEKLENMESİNİ DENGELİYOR"

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele stratejilerinin iletişiminde "iyi iş çıkardığını" belirten Georgieva, enflasyonla mücadele eylemlerinin ekonomik toparlanmanın desteklenmesine yönelik ihtiyaçlarla dikkatli bir şekilde dengelenmesi gerektiğini ifade etti.