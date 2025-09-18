IMF: Küresel borç yüksek seyrediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), özel sektör kredilerindeki düşüşün kamu borçlanmasındaki artışla dengelendiğini belirtti.

IMF, toplam borcun geçen yıl çok az değişerek küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 235'inin üzerinde kaldığını bildirdi.

Kurum, küresel borcun, istikrar kazansa da yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini aktardı.

BORÇ KÜRESEL GSYH'NİN YÜZDE 235'İNİN ÜZERİNDE KALDI

Özel sektör kredilerinde süren azalmanın, hükümetlerin artan borçlanmasıyla dengelendiği vurgulanan yazıda, IMF'nin Küresel Borç Veritabanı'nın son güncellemesine göre toplam borcun, geçen yıl çok az değişerek küresel GSYH'nin yüzde 235'inin üzerinde kaldığı kaydedildi.

Yazıda, özel borcun hanehalkı yükümlülüklerindeki azalma ve finansal olmayan kurumsal borçlardaki çok az değişim sonucunda GSYH'nin yüzde 143'ünün altına gerileyerek 2015'ten bu yana en düşük seviyeye indiği, kamu borcunun ise neredeyse yüzde 93'e yükseldiği belirtildi.

BORÇ 251 TRİLYON DOLAR

ABD doları cinsinden toplam borcun hafif artışla 251 trilyon dolara yükseldiği kaydedilen yazıda, kamu borcu 99,2 trilyon dolara çıkarken, özel borcun 151,8 trilyon dolara gerilediği aktarıldı.

ABD VE ÇİN BORÇ DİNAMİKLERİNİ BELİRLEMEDE BASKIN

Yazıda, ABD ve Çin'in küresel borç dinamiklerini şekillendirmede hala baskın bir rol oynadığı, ancak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde borç ve bütçe açığı seviyelerinin tarihsel standartlara göre yüksek ve endişe verici olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE

Ekonomi yönetiminin zaman zaman yaptığı açıklamalar doğrultusunda Türkiye'nin ise küresel borçlanma açısından avantajlı bir konumda olduğu biliniyor.