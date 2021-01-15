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    IMF'den ülkelere parasal desteği sürdürme çağrısı

    IMF, dünya ekonomisini değerlendirerek, koronavirüs salgınının etkilerinin risk oluşturmaya devam ettiğini ancak krizden çıkışın da görüldüğünü ifade etti.
    • AA
    • 15.01.2021 - 08:41
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    IMF'den ülkelere parasal desteği sürdürme çağrısı

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, ülkelerin mali ve parasal desteği güçlü bir şekilde sürdürmesi gerektiğini belirtti.

    Rice, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonominin kritik bir dönemeçte olduğunu söyledi.

    ÜLKELER KRİZİN DERİNLİKLERİNDEN ÇIKMAYA BAŞLADI

    Ülkelerin krizin derinliklerinden çıkmaya başladığına işaret eden Rice, ancak koronavirüs vakalarındaki artışın toparlanmanın ne kadar zor ve belirsiz olacağını gösterdiğini dile getirdi.

    “BELİRSİZLİK SÜRÜYOR”

    Rice, ekonomik görünüme yönelik halen büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, "Yani, çabalarımızdan vazgeçmenin zamanı değil. Politika müdahalesi birçok yönden benzersiz, mali ve para politikası çabalarına bakarsanız güçlü olmuştur ve güçlü olmaya devam etmesi gerekir." dedi.

    IMF den ülkelere parasal desteği sürdürme çağrısı #1

    DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU 26 OCAK'TA GÜNCELLENECEK

    Dünya Ekonomik Görünüm raporunun 26 Ocak'ta güncellemesinin yayınlanacağını belirten Rice, raporun son gelişmeleri yansıtacak küresel ekonomik tahminleri içereceğini aktardı.

     

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