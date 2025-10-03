IMF'nin Fed faiz yorumu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, küresel ekonomik büyümede yavaşlama işaretlerinin görülmeye başladığını belirterek, enflasyon tarafında ise "karışık bir tablo" olduğunu ifade etti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KÜRESEL YAVAŞLAMA İŞARETLERİ

Küresel ekonominin devam eden belirsizlik ortamında direnç gösterdiğini belirten Kozack, "Yılın ilk yarısında küresel büyümenin istikrarlı seyrettiğini görüyoruz, ancak küresel olarak yavaşlama işaretlerini görmeye başlıyoruz." dedi.

ENFLASYONDA KARIŞIK TABLO

Kozack, Çin ve bazı Asya ülkelerinde ise enflasyon baskılarının oldukça sınırlı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla küresel olarak enflasyon tarafında oldukça karışık bir tablo gördüğümüzü düşünüyorum." diye konuştu.

"FED'İN POLİTİKA FAİZİNİ UYGUN ŞEKİLDE DÜŞÜRDÜĞÜ GÖRÜŞÜNDEYİZ"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına dair sorular üzerine ise Kozack, bu konudaki pozisyonlarının oldukça net olduğunu dile getirdi.

Kozack, "Bağımsız ama hesap verebilir merkez bankaları önemli bir politika aracıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlığın merkez bankalarının güvenilirliğini artırdığını belirten Kozack, bağımsızlığın korunmasının ancak bunun hesap verebilirlikle birlikte yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kozack, Fed'in gelecek faiz patikasına ilişkin de ABD'de iş gücü piyasasında yumuşama gördüklerini kaydetti.

Enflasyonun Fed'in hedefine doğru ilerlediğini ancak yukarı yönlü risklerin olduğunu belirten Kozack, "Fed'in son toplantısında politika faizini uygun bir şekilde düşürdüğü ve bir sonraki politika kararını değerlendirirken gelen verileri yakından takip etmeye devam etmesi gerektiği görüşündeyiz." dedi.