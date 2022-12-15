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    İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı

    İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.
    • 15.12.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 15:34
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    İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yanaki en yüksek seviyeye çıkardığını ilan etti. Banka bu toplantıyla beraber 9 toplantı üst üste faiz artırmış oldu.

    BOE, ekim ayında 41 yılın zirvesini gören enflasyonun hedefe ulaşmasını hızlandırmak amacıyla art arda dokuzuncu kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkardı.

    Karar oy birliğiyle değil oy çokluğuyla alındı

    Başkan Andrew Bailey dahil 6 üye 50 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Değiştirilmemesi yönünde oy kullanan üyeler Silvina Tenreyro ve Swati Dhingra, 75 baz puan artırılması yönünde oy kullanan üye ise Catherine Mann olarak açıklandı.

    Açıklamada "Komite üyeleri, ekonominin kasım ayındaki projeksiyonlara paralel evrilmesi durumunda daha fazla faiz artışının gerekebileceği fikrine vardı." ifadesi yer aldı.

    Faiz artışı beklentiler doğrultusunda

    AA'nın haberine göre, faiz artışı beklentiler doğrultusunda geldi. Bir önceki faiz ise yüzde 3 olarak kullanılıyordu.

    İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı #1


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