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- İngiltere Merkez Bankası'ndan resesyon uyarısı
İngiltere Merkez Bankası'ndan resesyon uyarısı
Faiz artırımını savunan BoE Başkanı, aksi halde tablonun daha ağırlaşacağını belirtti. Bailey, ekonomide durgunluk konusunda da uyardı.
- Haber Merkezi
- 05.08.2022 - 14:23
- Güncelleme : 05.08.2022 - 14:37
İngiltere'de faiz oranı, 27 yılın en büyük artışıyla yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltildi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını yükseltme kararını savunarak, yükselen fiyatların "gömülü" hale gelmesinin "gerçek bir risk" olduğunu söyledi.
Resesyon uyarısı
Bailey, İngiltere'nin bu yıl resesyona girmesinin beklendiği konusunda uyardı.
Geçim sıkıntısının zor olduğunu bildiğini belirten Bailey, faiz oranlarını yükseltmemeleri halinde durumun "daha da kötüleşeceğini" vurguladı.
2008'den bu yana en büyük gerileme beklentisi
BBC'ye konuşan BoE Başkanı, hayat pahalılığı konusunda "en çok mücadele edenlere büyük sempati ve anlayış gösterdiğini" dile getirdi.
Ülkede beklenen durgunluğun, 2008'den bu yana görülen en büyük gerileme olacağı belirtiliyor.