İngiltere Merkez Bankası'ndan resesyon uyarısı

Faiz artırımını savunan BoE Başkanı, aksi halde tablonun daha ağırlaşacağını belirtti. Bailey, ekonomide durgunluk konusunda da uyardı.

İngiltere'de faiz oranı, 27 yılın en büyük artışıyla yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını yükseltme kararını savunarak, yükselen fiyatların "gömülü" hale gelmesinin "gerçek bir risk" olduğunu söyledi.

Resesyon uyarısı

Bailey, İngiltere'nin bu yıl resesyona girmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Geçim sıkıntısının zor olduğunu bildiğini belirten Bailey, faiz oranlarını yükseltmemeleri halinde durumun "daha da kötüleşeceğini" vurguladı.

2008'den bu yana en büyük gerileme beklentisi

BBC'ye konuşan BoE Başkanı, hayat pahalılığı konusunda "en çok mücadele edenlere büyük sempati ve anlayış gösterdiğini" dile getirdi.

Ülkede beklenen durgunluğun, 2008'den bu yana görülen en büyük gerileme olacağı belirtiliyor.