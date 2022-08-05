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    İngiltere Merkez Bankası'ndan resesyon uyarısı

    Faiz artırımını savunan BoE Başkanı, aksi halde tablonun daha ağırlaşacağını belirtti. Bailey, ekonomide durgunluk konusunda da uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 14:37
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    İngiltere Merkez Bankası'ndan resesyon uyarısı

    İngiltere'de faiz oranı, 27 yılın en büyük artışıyla yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltildi.

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını yükseltme kararını savunarak, yükselen fiyatların "gömülü" hale gelmesinin "gerçek bir risk" olduğunu söyledi.

    Resesyon uyarısı

    Bailey, İngiltere'nin bu yıl resesyona girmesinin beklendiği konusunda uyardı.

    Geçim sıkıntısının zor olduğunu bildiğini belirten Bailey, faiz oranlarını yükseltmemeleri halinde durumun "daha da kötüleşeceğini" vurguladı.

    2008'den bu yana en büyük gerileme beklentisi

    BBC'ye konuşan BoE Başkanı, hayat pahalılığı konusunda "en çok mücadele edenlere büyük sempati ve anlayış gösterdiğini" dile getirdi.

    Ülkede beklenen durgunluğun, 2008'den bu yana görülen en büyük gerileme olacağı belirtiliyor.

    İngiltere Merkez Bankası ndan resesyon uyarısı #1

    İngiltere Merkez Bankası ndan resesyon uyarısı #2


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