İngiltere ve AB arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor

İngiltere ve AB arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor

İngiltere'nin AB sürecinden çıkması ile ilgili süreç tüm dünyanın odağında. İngiltere ile ticari ilişkileri olan ülkeler, çıkışın koşullarını merak ediyor.

Küresel piyasalar Brexit sürecinden etkileniyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin, "kesin bir karar" alınması için pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi. Ancak iki taraf arasında hala "çok büyük görüş ayrılıkları" bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, müzakerelerdeki tıkanmayı aşabilmek için Brüksel'e giderek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

"SAMİMİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, iki liderin müzakerelerdeki önemli engeller konusunda "samimi bir görüşme" gerçekleştirdiği belirtildi.

MÜZAKERELERE DEVAM KARARI

"İki taraf arasında çok büyük görüş ayrılıkları var ve bunların giderilip giderilemeyeceği hala belirsiz." denilen açıklamada, liderlerin müzakerelerin devamı yönünde karar aldığı vurgulandı.

PAZAR GÜNÜNE KADAR KESİN BİR KARAR ALINACAK

Johnson'ın denenmemiş bir anlaşma istemediği kaydedilen açıklamada, tarafların pazar gününe kadar müzakerelerin geleceği hakkında "kesin bir karar" alınması gerektiği konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.