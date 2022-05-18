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    İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı

    Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de mart ayında 7 olarak açıklanan enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
    • 18.05.2022 - 11:13
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    İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı

    Rusya-Ukrayna savaşı artan enerji ve gıda fiyatlarını tetikleyerek Avrupa ülkeleri üzerinde olumsuz etkisini artırmaya devam ediyor. Avrupa'da açıklanan enflasyon verileri son yılların en yüksek seviyelerini işaret ediyor.

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, enerji fiyatlarının artışından etkilenen enflasyon, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 iken, geçen ay yüzde 9'a çıktı.

    İngiltere'nin enflasyonunu enerji faturaları tetikledi

    AA'nın haberine göre, enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

    Savaş, gıda fiyatlarını arttırdı

    Rusya-Ukrayna savaşının İngiltere'de gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtildi.

    İngiltere de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı #1

    Hükümet gerekli durumlarda devreye girebilecek

    İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.


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